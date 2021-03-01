不容攻擊政制 習：律師須「擁護黨」
今天出版的第五期「求是」雜誌披露中共總書記習近平去年在中央全面依法治國工作會議上的講話內容，習近平罕見批評極個別律師「政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度」，必須把「擁護中國共產黨領導」做為律師從業的基本要求。習近平並強調推進全面依法治國，絕不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。
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求是雜誌刊出當天的習近平談話表示，18大以來，黨中央明確提出全面依法治國。國際國內環境越是複雜，越要運用法治思維和法治手段鞏固執政地位、改善執政方式、提高執政能力。
習近平並強調，推進全面依法治國，絕不照搬別國模式和做法，絕不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。他並說，當前，世界百年未有之大變局加速演變，國際環境不穩定性不確定性明顯上升，新冠肺炎疫情大流行影響廣泛深遠，中國日益走近世界舞台中央，要堅持統籌推進國內法治，加快涉外法治工作戰略布局。
習近平表示，全面推進依法治國，首先要把專門隊伍建設好。法律服務隊伍是全面依法治國的重要力量。總體而言，這支隊伍是好的，但也存在不少問題，有的熱中於「揚名逐利」，行為不端、誠信缺失、形象不佳；極個別法律從業人員政治意識淡薄，甚至惡意攻擊中國政治制度和法治制度。
他要求「要把擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治作為法律服務人員從業的基本要求」，加強教育、管理、引導，引導法律服務工作者堅持正確政治方向，「滿腔熱忱投入社會主義法治國家建設」。
中國近年傳出不少律師因涉及煽動或顛覆國家政權罪的言論、行為而被逮捕或吊照，習近平針對「法律服務隊伍」亦即律師的這番談話頗為罕見，也引來外界對中共是否將「更強力要求」律師「擁護中國共產黨領導」的關注。
新華社曾報導，截至去年中，中國專職執業律師中的中共黨員已超過13萬人，並為無黨員律師事務所選派了六千多名黨建指導員，基本實現黨的組織和黨的工作全覆蓋。
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