不容攻擊政制 習：律師須「擁護黨」

中共總書記習近平罕見批評律師惡意攻擊中國政治制度。圖為兩江新區律師行業黨建知識競賽。（取材自萬同律師事務所官網）

今天出版的第五期「求是」雜誌披露中共 總書記習近平 去年在中央全面依法治國工作會議上的講話內容，習近平罕見批評極個別律師「政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度」，必須把「擁護中國 共產黨領導」做為律師從業的基本要求。習近平並強調推進全面依法治國，絕不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。

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求是雜誌刊出當天的習近平談話表示，18大以來，黨中央明確提出全面依法治國。國際國內環境越是複雜，越要運用法治思維和法治手段鞏固執政地位、改善執政方式、提高執政能力。

習近平並強調，推進全面依法治國，絕不照搬別國模式和做法，絕不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。他並說，當前，世界百年未有之大變局加速演變，國際環境不穩定性不確定性明顯上升，新冠肺炎疫情大流行影響廣泛深遠，中國日益走近世界舞台中央，要堅持統籌推進國內法治，加快涉外法治工作戰略布局。

習近平表示，全面推進依法治國，首先要把專門隊伍建設好。法律服務隊伍是全面依法治國的重要力量。總體而言，這支隊伍是好的，但也存在不少問題，有的熱中於「揚名逐利」，行為不端、誠信缺失、形象不佳；極個別法律從業人員政治意識淡薄，甚至惡意攻擊中國政治制度和法治制度。

他要求「要把擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治作為法律服務人員從業的基本要求」，加強教育、管理、引導，引導法律服務工作者堅持正確政治方向，「滿腔熱忱投入社會主義法治國家建設」。

中國近年傳出不少律師因涉及煽動或顛覆國家政權罪的言論、行為而被逮捕或吊照，習近平針對「法律服務隊伍」亦即律師的這番談話頗為罕見，也引來外界對中共是否將「更強力要求」律師「擁護中國共產黨領導」的關注。

新華社曾報導，截至去年中，中國專職執業律師中的中共黨員已超過13萬人，並為無黨員律師事務所選派了六千多名黨建指導員，基本實現黨的組織和黨的工作全覆蓋。