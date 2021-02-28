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反擊滅絕維族指控 中官媒：加拿大人權「劣跡斑斑」

中國新聞組╱北京28日電
加拿大國會認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，人民日報評論反擊加拿大人權劣跡斑斑。圖為公安人員站在新疆霍城縣一家官方稱為職業技能教育中心的門口。(路透)
加拿大國會認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，人民日報評論反擊加拿大人權劣跡斑斑。圖為公安人員站在新疆霍城縣一家官方稱為職業技能教育中心的門口。(路透)

加拿大國會通過決議，認定「中國正在種族滅絕維吾爾人」，中國官媒反擊，指責加國嚴重歪曲事實，加國人權「劣跡斑斑」；另美國國務卿布林肯當地時間26日聲稱，堅決支持加拿大，要求中國無條件釋放兩名拘留的加拿大公民，也被指干涉中國內攻。

對於加拿大國會決議，人民日報評論，指涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂問題。中國新疆地區認真落實聯合國製定的「防止暴力極端主義行動計劃」，借鑒其他國家的類似做法，依法開展去極端化工作，完全符合「聯合國全球反恐戰略」的原則和精神。評論中並指新疆已連續4年多未發生暴恐案件就是證明。

評論中也指加國會所謂「種族滅絕」純屬無稽之談、一派胡言。指中國憲法、民族區域自治法等法律對於保障少數民族發展和權益作了明確規定，包括各族婦女在內的新疆各界民眾依法享有憲法法律保障的各項人權。

評論也做反擊，指加國政府自19世紀不斷加害原住民，人權狀況劣跡斑斑。重申新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，並指一些政客沉溺於意識形態對抗的衝動，炮製反華鬧劇，注定必遭唾棄。

另據路透報導，布林肯當地時間周五表示，美國理所當然會和加拿大站在一起，堅定要求中國即刻且無條件釋放2加國公民。此前美國副總統賀錦麗也向加總理杜魯多做出過類似表示。

環球網報導，外交部此前就此問題曾明確表示，加公民康明凱、邁克爾涉嫌危害中國國家安全犯罪，已被提起公訴，中國司法不容干涉。

中國 加拿大 新疆

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