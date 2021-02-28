美艦頻闖 解放軍宣布南海軍演1個月

北京 去年公布國防開支增長6.6%，是30年增幅最低。面對美國軍艦頻頻通過南海，共軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊近日組織主炮對海射擊、防空反導等多課目實彈射擊演練。廣東海事局前天已發布航行警告，南海雷州半島西部海域將有長達一個月的軍事演習。

南海最近又不平靜，2月5日，美國「麥凱恩」號導彈驅逐艦進入西沙海域；17日美軍神盾驅逐艦「羅素號」進入南沙群島；26日，美海軍「無暇號」測量船在西沙海域。另外，法國海軍兩棲戰備艦隊（ARG）前往日本參加「珍娜2021」演習，這支由「雷電」號兩棲攻擊艦和「舒爾庫夫」號護衛艦組成的艦隊將在往返途中兩次通過南海。

央視報導指出，共軍南部戰區海軍遠海聯合編隊近日由銀川艦（導彈驅逐艦）、衡陽艦（護衛艦）、五指山艦（兩棲船塢登陸艦）與查干湖艦（綜合補給艦）組成對海打擊隊型，進行實彈射擊演練。通過模擬敵方導彈多波次密集攻擊，有效檢驗艦艇近程武器系統對導彈的作戰能力。

中國 海事局官網26日顯示，廣東海事局發布航行警告，稱南海雷州半島西部海域將有軍事訓練，演習時間自3月1日至3月31日，涵蓋整個3月，長達一個月。

中國時報引述路透報導，前年底新冠疫情在中國散播後，去年北京公布的年度國防開支增長了6.6%，相當於1780億美元，這是30年來年增幅最低的一年。

曾任職澳大利亞國防部官員、華盛頓智庫戰略與預算 評估中心研究員巴貝奇（Ross Babbage），估計，今年中國的國防預算漲幅大約是7%。這可能會比許多人預期的少些，原因是中國經濟狀況還未完全恢復。

多年以來，西方專家都認為北京的實際軍事支出遠遠高於官方公布的數字。五角大廈在去年9月的年度報告中顯示，依通膨因素調整後，中國2019年公布的軍事支出僅佔GDP的1.3%，但五角大廈估計其實際支出可能超過2000億美元。

中國與西方的國防安全專家指出，北京3月4日召開的全國人大、政協「兩會」中，預計軍事與國防的年度預算將大幅提高。