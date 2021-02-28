會期壓縮 兩會3月4日開幕、11日閉幕

北京正因二會高度戒備，圖為2月10日北京車站前的戒備一景。(美聯社)

今年全國兩會 將於3月4日在北京 舉行，以往約10-12天，今次會期壓縮至3月11日閉幕。今年兩會被看作是中共20大權力最高層換屆之前人事布局的重要一環，當局為確保兩會順利舉行加強維穩，開啟護城河防線，維權人士和異議人士也受到更為嚴格的監控。

新華社報導，全國人大常委會27日在北京人民大會堂開會，聽取了全國人大常委會秘書長楊振武作的關於13屆全國人大四次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案審議情况的匯報，關於個別代表的代表資格的報告和任免案審議情况的匯報等。

在審議擬提請13屆全國人大四次會議審議的全國人大常委會工作報告稿時提及，13屆全國人大三次會議以來，常委會各項工作取得新進展、新成效，包括在堅決維護憲法權威、完善憲法相關法律制度方面，「健全和落實香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」；服從國家總體外交大局，推動落實國家元首共識，維護國家主權、安全和發展利益。

會議將審議國務院提出的印花稅法草案，草案將印花稅暫行條例和證券交易印花稅有關規定上升為法律。草案基本維持現行稅率水平，借款合同、買賣合同、技術合同、證券交易等稅目維持稅率不變。會議還聽取最高法院院長周強關於民事訴訟程序繁簡分流改革試點的中期報告。

美國之音報導，今年北京兩會是在中共建黨100週年和中國 經濟的第14個5年規劃起始之時舉行。為確保兩會期間的安全，中國國家郵政局通知進京郵件快件全面實行二次安檢，加大執法檢查和責任追究力度。

通知說，北京、天津、河北、山西、內蒙古、山東、遼寧省郵政管理局要加強信息互通和協調聯動，著力構築環京寄遞安全「護城河」防線。

與此同時，在北京的維權人士和異議人士開始受到更為嚴格的監控。