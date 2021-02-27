孟晚舟向香港高等法院提申請 盼獲取匯豐文件

華為財務長孟晚舟。（取材自央視新聞）

據香港 南華早報26日消息，華為公司首席財務官孟晚舟 已經向香港高等法院提出申請，以獲取匯豐 銀行有關其引渡案的相關文件，香港高等法官將於3月12日閉門審理孟晚舟的申請。據悉，孟晚舟的律師日前還向倫敦高等法院提出申請，以獲取匯豐銀行帳簿等關鍵文件。

報導援引法庭文件稱，上述針對匯豐銀行的申請於2月25日提出，香港高等法官將於3月12日閉門審理孟晚舟的申請。

環球時報報導，本月12日，孟晚舟的律師還向倫敦高等法院提出申請，以獲取匯豐銀行帳簿等關鍵文件。華為此舉意在證明，美方指控孟晚舟「隱瞞」華為與香港星通技術有限公司關聯，誤導匯豐銀行繼續向華為提供服務的情況不屬實。BBC稱，這是華為試圖阻止孟晚舟被從加拿大引渡到美國的努力的一部分。

據人民日報客戶端去年7月的報導，美國此前向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟對匯豐「隱瞞」了華為與香港星通技術有限公司（簡稱香港星通）的關係，「誤導」匯豐繼續向華為提供銀行服務，匯豐因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的「風險」，孟晚舟對匯豐構成「欺詐」。