站錯隊？替罪羊？導彈專家張金紅 政協資格被拔

彈道飛彈女專家張金紅近日遭撤銷大陸全國政協委員的資格。(取材自觀察者網)

全國兩會 召開前夕，中國 航天科工集團第三研究院科技委常委、型號總設計師張金紅突然被撤銷全國政協委員資格，官方媒體也未披露其中的原因。有分析指出，張金紅可能「站錯隊」，也有人認為去年中國多次導彈試射失敗，她可能成了「替罪羊」。

據新華社報導，導彈女專家張金紅在中國有「航天玫瑰」之稱，全國政協將於3月4日舉行，政協第13屆全國委員會第49次主席會議24日審議通過了關於撤銷張金紅政協第13屆全國委員會委員資格的決定。跡象顯示，張天紅被撤銷全國政協委員資格恐非正常因素。

中國航天科工集團官網資料顯示，張金紅現年55歲，她曾任中國航天科工三院某型號副總設計師，並負責「九五」預研型號的技術抓總工作，曾獲得中國航天部科學進步一等獎、二等獎，中國航太科工三院二等功。二○一八年一月，中國航天科工集團八人當選大陸全國政協委員，張金紅是其中一人。

對於導彈設計師張金紅被撤銷全國政協委員資格，外媒分析認為是「張金紅可能站錯了隊」。

自由亞洲電台報導，導彈設計師張金紅兩會召開前夕被撤銷全國政協委員資格，而新華社對此相關報導又未披露原因，令人撲朔迷離。內蒙古一位熟悉中國官場情況的退休官員宋先生說，這類「只說某人被撤職，不說原因」的報導，會引來各種猜測。

宋先生說，張金紅可能站錯了隊，就是在政治上出了「問題」：「那個姓張的是『搗蛋』還是把導彈弄『壞』了，這都是未知。但是在中國，你選邊站隊錯了有可能，把導彈的事搞砸了也有可能，另外就是他們之間的鬥爭失敗也有可能，這種事情往往留下懸念讓你去猜。 」

有網民分析，政協委員資格被撤銷的現象並不少見，有些是因涉嫌違反黨紀或違反法律，但張金紅是導彈專家，並不是文化界人士或商人。旅美時事評論人士郭寶胜指出，去年中國在南海發射四枚導彈，其中兩枚發射失敗；另有報導說，印尼購買中國導彈後，去年發射兩枚也失敗。因為美國 對輸華技術的控制等方面原因，張金紅可能成了「替罪羊」。