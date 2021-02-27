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報告：逾9成美企看好中國前景 無意撤資

中國新聞組／香港27日電
美商會發布「2021年中國營商環境白皮書」，安永連續三年共同撰寫。 (取材自安永EY)
美商會發布「2021年中國營商環境白皮書」，安永連續三年共同撰寫。 (取材自安永EY)

華南美國商會昨天發布了「2021年中國營商環境白皮書」和「2021年華南地區經濟情況特別報告」。兩個報告顯示，94%受訪企業對中國市場持樂觀態度，且沒有任何受訪企業表示要完全撤離中國。

文匯報報導，美商會第14年發布的年度「白皮書」指出，94%受訪企業對中國市場持樂觀態度，且沒有任何受訪企業表示要完全撤離中國，仍有超過一半的受訪企業將中國列為全球投資計畫的首選。

「特別報告」中的數據顯示，在華外籍高管數量的減少與計畫再投資特大項目的大幅減少存在著直接聯繫。因疫情影響在華外籍高管數量減少，導致在華外企今年計畫再投資特大項目減少八成，不過仍有65%企業表示未來三年有在華擴張計畫。

華南美國商會會長哈利·賽亞丁表示，「一般特大型項目建設時間較長，需要企業高管來華現場調研審批，但受到旅行禁令影響很多高管無法來華，加上兩三年時間建設工期意味著項目有一段無收益時期，受到這些因素影響，企業在投資特大型項目時會變得更加謹慎。」

「特別報告」是美商會對華南地區208家受訪企業進行了經濟問卷調查而寫成。報告指出，廣州已連續第四年被受訪企業列為最受歡迎的投資城市，其次是上海、深圳和北京。此外，今年包括東莞、珠海在內的灣區城市也進入熱門投資目的地前十行列，體現出粵港澳大灣區城市對企業投資的吸引力有所增加，而去年僅23%的受訪企業對華南自貿區表現出投資興趣。

此外，中美關稅對在華外企的負面影響也呈現出逐年下降趨勢。數據顯示，美國的貿易關稅給超過一半的受訪企業帶來了負面影響，但較上年的強烈負面影響要相對緩和，同比下降了12%。2020年中國關稅對受訪企業帶來的負面影響也有所緩和，同比下降6%；相比美國關稅，中國關稅對受訪企業的負面影響較小。95%的受訪企業表示，不會因中美貿易摩擦而完全撤離中國市場，四成中資企業持樂觀態度，超五成美企持中立態度。

中國 投資 關稅

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