疫苗競賽！中已上市4款 專家料中國9月前打完疫苗

中國工程院院士陳薇26日說，她所帶領研發的腺病毒載體疫苗今年產能可能達5億劑。（中新社資料照片）

各國在新型冠狀病毒疫苗 研發及接種上的競爭已經開始，中國 迄今已批准四款疫苗附條件上市，但接種速度仍引來不如他國的質疑。中國防疫專家張文宏昨天表示，中國應在今年9月前完成疫苗接種，否則當世界於9月重新打開後，沒有打疫苗的人將面臨最高風險。

中國防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天在財新網撰文指出，估計至今年年底，新冠疫情 會得到比較好的控制。「也就是說，大家都有一個期望值，今年的下半年到明年年初，世界有可能會重新打開」。

張文宏並在文中說，「中國應該在今年6月份前疫苗接種得差不多，9月份在世界重新打開之前基本上接種好了」，因為「世界重新打開後，風險最高的是沒有打疫苗的人，和疫情沒有流行地區的人」。

至於文中所稱6月前「接種得差不多」及9月「基本上接種好」的不同，以及如何判斷世界會在9月重新打開，張文宏尚無進一步說明。

中國真能如張文宏所說，在6月達成疫苗「接種得差不多」的普及率嗎？香港01引用數據網站Our World in Data（OWID）的統計，截至2月24日，中國累計報告接種4052萬劑次新冠疫苗，相當於每百人接種2.82劑次疫苗，落後於每百人接種88.77劑次的以色列、27.34劑次的英國及19.44劑次的美國。引來網民質疑「這種速度有可能在6月完成接種嗎？」。

中國官方的說法是，春節過後已在多個城市啟動大規模接種工作，部分四線以外城市重點人群也納入接種。

另在疫苗研發上，科技部部長王志剛昨天表示，中國已有七款疫苗進入三期臨床，四款疫苗獲批附條件上市，11種藥物或治療手段進入診療方案。

健康時報報導，其中由軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇團隊與康希諾研發的疫苗，是唯一採用單針免疫程序的新冠疫苗，可於2°C至8°C之間穩定保存；接種14天後對所有症狀總體保護效力為68.83 %，對重症的保護效力為95.47%。

陳薇昨天接受央視專訪時表示，這款中國首個腺病毒載體新冠疫苗，年產能在今年或能達到5億人的接種。