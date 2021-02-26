「完全軍事基地化」美濟礁最新衛星圖 曝圓形雷達設施

對比衛星照片後，顯示島上新建了圓形建築，疑是雷達設施。(取材自Simularity網站)

美國 科技公司Simularity在一份南海局勢動態的報告中披露美濟礁最近圖片，衛星圖顯示美濟礁在過去半年間產生明顯變化，當中出現新的建築與雷達罩。報告稱中國 一直在美濟礁修建軍事設施，「全面升級為軍事基地」。

BBC中文網報導，美濟礁人工島現在是南沙群島中面積最大的島嶼。由於它位置處於中國控制島嶼的最前沿，因此也常被稱為中國的「海上前哨」，長期以來，美濟礁一直是南海爭議海域緊張局勢的焦點。美國軍艦近年來多次接近美濟礁，同中國軍艦發生對峙。

該公司公布的「南海快速警報報告」引起多家媒體關注，報告指出衛星圖片顯示，美濟礁上7個地點從2020年5月7日到2021年2月4日間發生了明顯變化。

其中包括一個在去年12月初開始建造的圓形的建築基礎，而在5月那裡還是一片空地；島礁上另外一處修建了新的雷達罩；還有一個地方在去年10-11月出現了新的建築結構；今年的衛星圖片還顯示美濟礁上一些地點的建築結構被拆除。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長傑伊•巴通巴卡爾博士（Jay Batongbacal）日前表示，早在2020年10月中國就在美濟礁建好了新的雷達設施。他認為，新建築設施表明中國有「長期打算」。增設新雷達說明中國在加強人工島的功能，表明中國真正的意圖是把這些人工島變成「全面的軍事基地」。

中國防務評論員王雲飛曾表示，中國在南沙島礁上的軍事部署程度取決於外部的軍事威脅水平。外交部多次表示，南海活動是中國在自己的國土上開展和平建設、是主權範圍內的事。

中央社報導，英國國際戰略研究所（IISS）25日指出，儘管新型冠狀病毒疫情衝擊，加上隨之發生的經濟衰退，2020年全球經濟支出仍達創紀錄水平，部分原因是中國海軍擴張。

國際戰略研究所表示，2020年全球軍事支出達1.8兆美元 ，比按實際價值計算的2019年全球軍事支出數字還要高出3.9%。

國際戰略研究所提及，美國在2020年仍是全球軍事支出最多的國家，共7380億美元，占全球軍事支出40%。中國2020年軍事支出為1933億美元，占全球軍事支出10.6%。