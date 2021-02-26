中海警船若登陸釣魚島 日恐認定「惡性犯罪」開火

日本政府25日表示，若「外國船隻」強行登釣魚島列嶼，將被認定為「凶惡犯罪」，壓制對手的「危害射擊」將成為可能。圖為15日在釣魚島附近的中國海警船。（共同社）

日媒報導，日本 政府人士25日在一項國防小組聯席會議上稱，如果外國公務船強行登陸尖閣諸島（中國 稱釣魚 島），日方或將此認定為惡性犯罪，可以使用武器壓制對方抵抗進行「危害射擊」。有分析認為，報導指的是應是若中國海警船強行登上釣魚島，日本可能開火，此番表態恐將使日中對立升溫。

法廣報導，日本共同社引述日本政府25日在自民黨國防小組和安全保障調查會的聯席會議上表明看法稱，如果外國公務船強行登陸尖閣諸島，那麼日方或許會將此認定為惡性犯罪，可以實施通過使用武器壓制對方抵抗的「危害射擊」。政府將此舉定位為行使基於「警察官職務執行法」的警察權。

該報導稱，日本政府方面還說明兩項態度。一是外國公務船帶走日本人時，可以登上對方船隻並奪回；二是對於在領海周邊飛行的小型無人機，自衛隊可以視其為侵犯領空，採取包括擊落在內的應對等。

報導引據與會議員透露稱，政府提及旨在阻止外國公務船強行登陸的「危害射擊」極為罕見。有分析認為，這是日本考量中國海警局船隻進入日本領海，意在加強威懾力；圍繞尖閣的日中對立升級的擔憂或將升溫。

據日本共同社報導，日本「警職法」規定，允許對應判處3年以上有期徒刑和監禁的惡性犯罪使用武器，其中包括「危害射擊」。日本政府此前一直表示僅限正當防衛和緊急避難時可以使用武器。

報導稱，與會的日本議員紛紛就「危害射擊」表示肯定，並認為「政府出示了切實的對策」。出席聯席會議的人士包括內閣官房、海上保安廳、警察廳和防衛省的負責人等。

美國之音引述美國天普大學日本分校的歷史教員杰弗里．金斯頓（Jeffrey Kingston）說，日本對中國海軍擴張行動感到緊張，但日本豐富的海事經驗讓它能夠在與中國的談判中保持強硬姿態。金斯頓也預測，再過十年，中國可能會主動對抗日本的海軍。

對此，中國官媒環球時報轉載有關文章，批評日媒炒作中日釣魚島的衝突可能，並強調了「保持克制」。文中引述中國軍事專家宋忠平表示，日本國內一些右翼分子會拿釣魚島問題和東海劃界問題生事，希望聯合美國共同在釣魚島問題上向中國發難。中國希望和日本以鄰為善，管控危機，有問題可以談，可以協商，但「最好保持克制，不要訴諸於武力」。