新聞管控？不法網貸？央視高層空降 鳳凰衛視恐被接管

央視前副台長孫玉勝傳將出任鳳凰衛視常務副總裁。（新華社）

鳳凰衛視內部備忘錄披露原央視副台長孫玉勝將出任鳳凰衛視的副總裁，加上先前傳出前上海外宣辦副主任徐威接任鳳凰衛視董事長的消息，外界普遍認為這可能與去年鳳凰金融爆出不法網貸案有關。也有專家評論稱，中共 的高層官員直接入主鳳凰，等於宣誓「鳳凰衛視直接隸屬中共管理」。

財新網報導，這份內容為「重要人事任命」的備忘錄寫道，孫玉勝出任鳳凰衛視常務副總裁，其工作向行政總裁負責。孫玉勝將負責鳳凰衛視節目企劃、節目風格、節目內容、節目製作，協調各頻道管理等項工作。

知情人士稱，孫玉勝未來有望出任鳳凰衛視行政總裁。目前鳳凰衛視董事會主席和行政總裁仍由創辦人劉長樂擔任。

剛過六旬的孫玉勝，吉林大學經濟系畢業後，整個職業生涯都在央視度過。他參與了《焦點訪談》、《新聞調查》等央視重點欄目，曾在1995年當選中共十五大代表。

自由亞洲電台報導，「現在把(央視副台長)調過去，基本上就是撕下了過去一切的偽裝，宣誓鳳凰衛視直接隸屬中共管理。」美國普林斯頓中國 學社執行主席陳奎德分析。

「北京之春」雜誌的榮譽主編胡平告訴本台，鳳凰衛視過去兩個功用，一是給海外觀眾的大外宣，表面貌似中立，但實際上仍為中國共產黨辯護、說好話；第二是鳳凰台較國內媒體的言論尺度寬一點，又能在國內看得到，「很多異議人士也曾經對鳳凰衛視有一定的好感」。

胡平分析，這次鳳凰台的變動也與中共在香港 進一步直接控制有關。「中共過去是間接(對香港控制)，因為還考量一國兩制，保有香港的法制、言論自由的傳統，但現在就赤膊上陣了。」

一位因安全原因不願具名的鳳凰衛視員工表示，鳳凰台對新聞的管控緊縮已經好些年，細小到一些枝微末節的新聞細節，都要被編輯反複審核，在美中關係的敏感話題上更需要獲得官方批准才能報導。

鳳凰人事大地震的同時，還一度傳出劉長樂家族退出鳳凰集團的消息，外界普遍認為這場人事調整可能與去年鳳凰金融爆出不法網貸案有關，但未獲證實。