博鰲論壇4月復辦 聚焦一帶一路

圖為博鰲亞洲論壇年會永久會址噴泉。(中新社資料照片)

博鰲亞洲論壇去年因新冠肺炎疫情 而取消舉辦，論壇官網昨天發布，今年論壇年會將於4月18日至21日於海南博鰲舉行，主題聚焦為全球治理與一帶一路 。

中共歷年在全國「兩會」（人大、政協會議）後不久舉行博鰲亞洲論壇，多年來作為兩會後首場大型外交活動，是觀察中國 外交的重要指標。去年受疫情影響， 博鰲論壇年會停辦。

2012年起，中國總理李克強和國家主席習近平輪流出席論壇年會（除2017年由時任副總理的張高麗出席外）。2019年年會由李克強出席，目前未知習近平是否將出席今年年會。

據論壇官方發布，今年論壇年會的主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」。今年年會有六項議題，包含：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。

論壇方面指出，過去一年受新冠疫情影響，世界經濟衰退，國際矛盾紛爭增多，全球性挑戰更加突出，世界大變局加速演進。疫情後「如何化危為機，完善全球治理」，這些時代課題，需國際社會共同思考應對。

論壇方面表示，在全球服務貿易萎縮、生產要素流動受阻的情況下，「一帶一路」合作一定程度上彌補各國互聯互通的不足，促進亞洲和毗鄰地區的經濟復甦及社會發展，為完善全球治理提供了一個亞洲視角。

今年的會議安排將以實體會議為主，但考量到疫情防控需要，以及國際旅行限制短期內難以解決，部分會採取線上線下結合形式。