美日斥「海警法」 中回嗆「美日安保條約」才是冷戰產物

此前美國 對中國 實施「海警法」表示關切，並批評中國海警船出現在日本 聲稱擁有主權的海域。對此，中國外交部發言人汪文斌24日回嗆，稱「美日安保條約」是冷戰的產物。

美國之音報導，中國1月底通過的「海警法」授權中國海警可使用武器，該法引發人們對釣魚島附近海域事態發展的擔憂。日本海上保安廳表示，中國海警船今年已九次進入釣魚島附近海域。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）早前在記者會上被要求對中國海警船最近進入釣魚島海域做出評論。他說，中國繼續無視國際準則，美國對此已經明確表達了憂慮。他說：「顯然，在釣魚島主權問題上我們和國際社會看法一致，我們明顯支持日本的這一主權主張。我們敦促中國避免（在那裡）使用海警船，因為那會導致誤判和潛在的實質性危害。」

共同社報導，日本外相茂木敏充對柯比的言論表示歡迎，稱這符合兩國對北京單方面試圖改變東中國海現狀的共同擔憂。他說：「中國海警船多次進入釣魚島附近的日本領海，並採取行動接近日本漁船，這是極其惡劣且完全不可接受的。」

最近，美國新任國防部長奧斯汀等官員都曾表示，釣魚島受「美日安保條約」涵蓋。總統拜登和國務卿布林肯在上任後不久與日本領導人通話時還曾重申美國根據「美日安保條約」第五條對日本防衛的堅定承諾。1960年美日簽訂的安保條約第五條規定，如果日本管理下的領土受到別國攻擊，美國將採取行動與日本「應對共同的危險」。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上被問到對美方上述言論的評論時表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。『美日安保條約』是冷戰的產物，不應損及第三方利益，更不應危害地區的和平穩定。」

中共黨媒人民網旗下環球時報則引述中國海洋問題學者劉鋒表示，過去美國在中日海洋爭議問題上沒有明確立場，後來美國實施亞太再平衡戰略，稱釣魚島適用於「美日安保條約」第五條。美國最新表態無疑是對原有立場的明顯偏離，美國「拉偏架」將使得現有的海洋問題複雜化。