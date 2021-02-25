商務部長首秀：向美喊話 盼經貿關係回歸正軌
中國新任商務部部長王文濤在上任後的首次媒體會上向美國總統拜登喊話，中國期待與美國新政府合作，使雙邊經貿關係回到「正確軌道」。另外，中國想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）態勢逐漸明朗，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，已與CPTPP 一些成員進行非正式接觸。
美國之音報導，王文濤24日首次帶隊在中國國務院新聞辦發布會上與媒體見面，就中美經貿關係、中國考慮加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）等話題回答媒體提問。這是王文濤2020年12月26日擔任中國商務部部長以後舉行的第一次新聞發布會。
據報導，王文濤在會上表示，他期待著與美國新政府合作，使雙邊經貿關係回到「正確的軌道」。他說，中國願意在相互尊重、平等互利的基礎上加強與美國在貿易和經濟方面的交流，並進行合作。他說，中美經貿關係本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。
此前，中國外交部長王毅指責，稱是美國前總統川普政府單方面幾乎中斷美中兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。
彭博社去年底數據顯示，在美中第一階段貿易協定第一年，中國承諾購買的美國商品中僅完成了略多於一半。彭博社根據中國海關總署的數據計算，2020年前11個月，中國完成了當年購買總目標1720億美元的大約50.5%。這項貿易協定是兩國在2020年1月15日簽署的。
中國官方數據顯示，2020年中美貿易是逆勢上漲，貨物貿易總值達到4.06萬億（兆）元，同比增長8.8%，中國仍是美國第一大貿易合作夥伴。
王文濤說，這說明，經貿合作是兩國關係積極推動的力量，為雙方帶來了實實在在的好處。
另據本報系聯合報報導，王受文則在會上指出，目前商務部在做兩方面的工作，一是在內部對CPTPP的所有條款進行評估、研究和深入的分析。二是對外方面，已經和CPTPP的11個成員中的一些成員進行非正式接觸，也計畫和其他成員再進行非正式接觸，就涉及到的問題進行技術層面的溝通和交流，以便對相關的協定內容有更準確的瞭解和把握。
中新社報導，自去年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署以來，中國多次明確將積極考慮加入CPTPP，中共中央經濟工作會議也提出，要積極考慮加入CPTPP。
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