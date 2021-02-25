商務部長首秀：向美喊話 盼經貿關係回歸正軌

中國商務部部長王文濤。(取材自中國網)

中國 新任商務部 部長王文濤在上任後的首次媒體會上向美國 總統拜登喊話，中國期待與美國新政府合作，使雙邊經貿關係回到「正確軌道」。另外，中國想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）態勢逐漸明朗，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，已與CPTPP 一些成員進行非正式接觸。

美國之音報導，王文濤24日首次帶隊在中國國務院新聞辦發布會上與媒體見面，就中美經貿關係、中國考慮加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）等話題回答媒體提問。這是王文濤2020年12月26日擔任中國商務部部長以後舉行的第一次新聞發布會。

據報導，王文濤在會上表示，他期待著與美國新政府合作，使雙邊經貿關係回到「正確的軌道」。他說，中國願意在相互尊重、平等互利的基礎上加強與美國在貿易和經濟方面的交流，並進行合作。他說，中美經貿關係本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

此前，中國外交部長王毅指責，稱是美國前總統川普政府單方面幾乎中斷美中兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。

彭博社去年底數據顯示，在美中第一階段貿易協定第一年，中國承諾購買的美國商品中僅完成了略多於一半。彭博社根據中國海關總署的數據計算，2020年前11個月，中國完成了當年購買總目標1720億美元的大約50.5%。這項貿易協定是兩國在2020年1月15日簽署的。

中國官方數據顯示，2020年中美貿易是逆勢上漲，貨物貿易總值達到4.06萬億（兆）元，同比增長8.8%，中國仍是美國第一大貿易合作夥伴。

王文濤說，這說明，經貿合作是兩國關係積極推動的力量，為雙方帶來了實實在在的好處。

另據本報系聯合報報導，王受文則在會上指出，目前商務部在做兩方面的工作，一是在內部對CPTPP的所有條款進行評估、研究和深入的分析。二是對外方面，已經和CPTPP的11個成員中的一些成員進行非正式接觸，也計畫和其他成員再進行非正式接觸，就涉及到的問題進行技術層面的溝通和交流，以便對相關的協定內容有更準確的瞭解和把握。

中新社報導，自去年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署以來，中國多次明確將積極考慮加入CPTPP，中共中央經濟工作會議也提出，要積極考慮加入CPTPP。