BBC：中印角力新戰場 疫苗外交

圖為2月7日工作人員在柬埔寨金邊國際機場接運中國援柬新冠疫苗。(新華社)

新冠病毒全球肆虐，疫苗 卻成外交競賽工具！BBC中文網報導，中國 和印度 先後向多國捐贈疫苗，雖然兩國都堅稱沒有政治考慮，但外界留意到兩國選擇捐贈對象時往往針峰相對，讓疫苗成為兩國最新的角力場。與此同時，也傳出西方陣營考慮加入。

報導指出，中國截至2月21日向十多個國家捐贈超過300萬劑疫苗，其中向柬埔寨捐贈最多；但印度向不同國家捐贈疫苗的數量更多，捐贈疫苗數量達600萬多劑。

印度媒體形容，印度向別國捐贈疫苗的做法只是「出於好意」，而中國外長王毅則指中方推動疫苗國際合作時沒有政治考慮。不過，報導稱，有分析留意到，兩國送贈疫苗的受惠國，大多與它們過去地緣政治角力有關。

另一方面，報導提到，西方國家至今大多沒有像中國或印度一樣大舉向別國捐贈疫苗，而是選擇向世衛領導的疫苗共享計畫（Covax）提供資金，但早前七國集團（G7）中一些國家領導人指出，西方國家應該考慮直接向發展中國家提供疫苗，抗衡中國與俄羅斯等國嘗試透過出口或捐贈疫苗擴展自身影響力的計畫。

世界多國都有向其他不同地區捐贈疫苗。但報導說，中國和印度的「疫苗外交」角力普遍比其他捐贈計畫明顯，兩國同時向多個東南亞和非洲國家捐贈疫苗，包括斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸、阿富汗等，其中不乏競爭的跡象。

例如在尼泊爾，印度首先在1月宣布向當地捐贈100萬劑疫苗，中國之後在2月宣布向尼泊爾捐贈50萬劑疫苗。在辛巴威也有類似情況，中國向當地捐贈20萬劑疫苗，並在二月初送達，印度之後宣布將會向當地捐贈7.5萬劑疫苗。

印度洋西南部的島國塞席爾也得到中印兩國分別捐贈5萬劑疫苗，分析認為，印度希望在當區建立軍事據點、而中方希望印度的計畫失敗，兩國的疫苗捐贈「競賽」可能與此相關。

據報導，捐贈疫苗的同時，兩國媒體和政府也不忘作相關宣傳。有評論擔心，這種捐贈疫苗的過程並不透明，外界無法知道捐贈國與受惠國在達成疫苗捐贈協議的同時有沒有交換條件，犧牲國民利益。

報導引述分析諮詢公司歐亞集團分析員貝里（Akhil Bery）認為，雖然這是一個隱憂，但這種在國際分享和在全球分發疫苗的做法，「對比起富裕國家囤積疫苗的自私行為仍然較可取」。