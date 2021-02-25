搶猴大戰…紐時：中不賣猴 美疫苗研發受阻 環時：又甩鍋

美國2019年進口3萬多隻食蟹猴中，逾60％來自中國。(取材自湖北天勤生物科技公司官網)。

中美疫苗競賽曝出實驗猴短缺的問題。紐約時報 中文版24日刊文「新冠疫苗研發背後中美『戰略猴子儲備』競賽」，指實驗猴短缺是因為中國 禁售野生動物。對此環球時報回應動物禁令時間並非「最近」，網友也酸美媒：又賴中國「閉關鎖猴」！

紐時文章開頭便寫著，中國出口實驗猴，攸關全球數百萬人的生命；文章指出，美國 的七個靈長類動物中心有2.5萬隻實驗猴，其中約600至800隻猴子在大流行開始後被用在新冠病毒研究。

據稱，在疫情大流行之前，2019年美國進口的3萬3818隻以食蟹獼猴為主的靈長類動物中，60％以上來自中國。因為中國最近出售野生動物的禁令，加劇一猴難求的困境。

文章指出，由於新冠病毒的新變種有可能使目前的疫苗無效，科學家爭相尋找新的猴子來源，美國也在重新評估對中國——一個擁有自己生物技術雄心的競爭對手的依賴。

報導刊出後，有網友吐槽說，這也能怪中國？還有網友開酸，「中國必須收垃圾，中國必須賣猴子，對中國要求還真多。」

Bioqual的首席執行官劉易斯負責為莫德納(Moderna)和強生(Johnson＆Johnson)等製藥公司提供實驗室猴子。劉易斯說，食蟹猴的價格比一年前增加一倍以上，大大超出一萬美元。

哈佛醫學院病毒學和疫苗研究中心首席研究員基思·里夫斯(Keith Reeves)表示：「猴子的戰略儲備正是我們應對新冠病毒所需要的，可我們就是沒有。」

湖北天勤生物科技公司飼養猴子是為了自己的研究和出口，但該公司目前已經沒有足夠的動物來進行自己的實驗，銷售經理嚴朔說 「現在不是多少錢的問題，」嚴朔說，「現在沒有動物可以對外賣。」

中國研究人員表示，儘管有政府控制的大約4.5萬隻猴子庫存，但他們也一直在想辦法解決猴子供不應求的問題。

美國國家生物醫學研究協會主席馬修·R·貝利(Matthew R. Bailey)表示，他準備向拜登政府提出猴子短缺的問題。他說，中國在疫情開始時停止出口的決定「可能是一個謹慎的緊急舉措」。

環球時報指出，紐約時報將疫苗研發的大鍋甩給中國，對於文章中指的中國禁止動物交易禁令早在2020年1月就已頒布，時間上並不是紐約時報所說的「最近」，且外交部也聲明「公告」不針對特定物種或國家。

環時並稱紐時文中也承認，美國要為沒有足夠的研究用猴承擔一定責任。因為專家早就呼籲要加大力度培育實驗猴，但政府並未提供撥款。