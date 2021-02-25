央視封殺NBA近一年半 傳3月復播

央視體育頻道（CCTV5）去年10月起停播NBA賽事。（央視截圖）

央視2019年10月中止轉播NBA ，據「環球時報」報導，央視將於3月8日起復播NBA賽事，首場直播為2021年全明星賽；不過，央視尚未對復播NBA一事作出回應。

觀察者網報導，籃球記者趙環宇此前在評論區與網友互動時表示，NBA其實上賽季就已經在央視復播，這賽季只是重新簽訂合約而已。此次復播也並非只播2020-21賽季全明星賽事，而是全面復播。

報導指出，2019年NBA火箭隊前總經理莫雷（Daryl Morey）發言支持香港「反送中 」引發軒然大波後。10月8日，在NBA總裁亞當·蕭華聲稱支持莫雷言論自由的權利後，央視體育頻道發表聲明，立即暫停NBA季前賽（中國 賽）的轉播安排。

此後近一年的時間裡，NBA徹底從央視體育頻道的欄目列表裡消失。隔年莫瑞辭去總經理職務，結束長達13年管理火箭的生涯。對此，央視發出評論稱「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價」。

不過2020年10月9日，央視一度宣布復播NBA。但只在10月10日上午轉播總決賽第5場。

當時，中央廣播電視總台發言人曾表示，籃球運動在中國有廣泛的群眾基礎和球迷收視需求；央視並注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出積極努力。

央視稱當日恢復播出NBA比賽是正常的轉播安排。不過，在2020年12月NBA新賽季拉開帷幕後，央視便未轉播過一場NBA比賽。趙環宇表示，這一時期即將結束，3月初的複賽不僅直播全明星周末比賽，也會正常播出其他常規賽。

據了解，中國籃球協會主席姚明日前才在「對話合作，管控分歧—推動中美關係重回正軌」論壇上表示，不管是過去還是將來，籃球都已經並將繼續在中美關係、兩國文化交往和發展中發揮非常獨特的作用。