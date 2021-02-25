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中國連日無本土 專家：3月初是拐點 年底有望恢復疫前

中國新聞組／北京25日電
中國工程院院士張伯禮23日表示，等到3月春暖花開，中國疫情會進一步平緩。（取材自人民日報）
中國工程院院士張伯禮23日表示，等到3月春暖花開，中國疫情會進一步平緩。（取材自人民日報）

中國工程院院士張伯禮23日表示，境內已連續多日沒有新增本土病例，疫情防控整體情勢較樂觀，尤其到3月春暖花開，疫情會進一步平緩。他認為，3月初將是中國疫情拐點，全國疫情都可常態化防控，復工復產復學都可有序進行，而年底將可望恢復到疫情前的水準。

據人民日報報導，截至24日，中國已連續10天沒有新增本土新冠肺炎確診病例。

張伯禮指出，中國今年整體的疫情防控形勢都會平穩趨好，目前國際疫情穩步趨緩，國內已經實現常態。他解釋，所謂「拐點」就是沒有連續新增本土病例、沒有高中風險地區，常態化防控疫情、有序的復工復學，逐步恢復到正常的生活。

另據光明日報報導，蘭州大學研發的「新冠肺炎疫情全球預測系統」最新的預測結果顯示，如果今年1月全世界七成人接種疫苗，而且疫苗長期有效，全球疫情也要到2025年才能基本結束。

•蘭州大學研發全球首個疫情預測系統

設計該系統的蘭州大學教授黃建平表示，這是全球首個新冠疫情預測系統，實時引入190多個國家的最新數據，綜合考慮當地的溫度、濕度、防控措施等，還納入政府管控措施因素，逐個建立模型，預測未來每日、每月、兩個季度及突發疫情新增個案，每10天更新一次預測數據，面向全世界免費開放。黃建平說：「即便有了疫苗，疫情也會長時間存在，所以抗疫將是一個長期的任務，我們還需堅持下去。」

另據北京日報報導，山東濟南市前日新增一宗境外輸入個案，該男患者是貨船船員，從江蘇泰州市入境，在當地接受集中隔離醫學觀察，其間3次核酸、抗體檢測均為陰性。他21日乘坐G882次高鐵返回濟南，再接受檢測，核酸、IgG抗體為陰性，但IgM抗體呈陽性，前日覆查檢出核酸陽性。由於G882次高鐵終點站為北京南站，當局正尋找曾乘搭同一班列車的人士。

疫情 中國 疫苗

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