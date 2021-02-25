中國製疫苗又有兩款申請上市 可望快速過審

中國國藥集團公司的第二款新冠肺炎疫苗，疫苗的保護率達72%，國家藥監局已受理。（新華社）

中國 又有兩種新冠肺炎疫苗 申請上市，分別是陳薇院士團隊與康希諾生物聯合研製的重組 新型冠狀病毒疫苗，及國藥中生武漢研製的滅活新冠疫苗；疫苗專家陶黎納醫生表示，新申請上市的疫苗，很可能會像此前一樣快速過審。如果獲批准，中國就有四種自行開發的疫苗上市。

香港文匯報報導，康希諾生物24日在港交所公告，重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體，Ad5-nCoV）附條件上市申請獲國家藥監局受理。康希諾方面表示 ，Ad5-nCoV保護效力數據結果達到世界衞生組織相關技術標準及國家藥監局相關標準要求。

據報導，該疫苗已在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷5個國家展開三期臨床研究，完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。數據結果顯示，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。

這款疫苗已經在巴基斯坦和墨西哥獲得緊急使用授權，並於去年獲准供中國軍事人員使用。

疫苗專家陶黎納表示，從目前公開的臨床試驗數據看，腺病毒載體疫苗在預防效果上略優於滅活疫苗，只需要接種一劑是其很大的優勢。不過，腺病毒載體疫苗的常見不良反應報告率略高於滅活疫苗。

至於國藥集團研發的第二款新冠病毒疫苗於第三期中期報告指出，疫苗保護率達72%。國藥集團中國生物旗下有兩款滅活疫苗，其中中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗，已於去年12月30日獲批附條件上市。第二款，由中國生物武漢生物製品研究所生產的疫苗申請上市，國家藥監局已經受理。

除了滅活疫苗，國藥集團正在研發的新冠重組蛋白疫苗即將進入臨床試驗階段。國藥集團董事長劉敬楨接受央視訪問時稱，新冠重組蛋白疫苗或比新冠滅活疫苗更好，且量產相對容易。

截至目前，國藥集團生產的新冠滅活疫苗已在全球使用4300多萬劑，其中在中國就超過3400萬劑次。

美國之音報導指出，這兩種新冠肺炎疫苗如果獲得批准，意味著中國有四種自行開發的疫苗上市供群體接種，但中國目前還沒有批准西方製藥商開發的疫苗；中國研製的新冠疫苗，據報在有大量新冠病毒感染病例的發展中國家也開始使用，相較於歐美各國，中國產疫苗被認為對發展中國家更有吸引力。