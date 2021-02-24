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烏龍！貨機掉零件 英媒誤配中國貨機圖

中國新聞組／北京23日電
衛報在23日換上新的飛機照片。（報導截圖）
衛報在23日換上新的飛機照片。（報導截圖）

觀察者網報導，英國衛報當地時間2月22日報導一篇題為「波音747貨機發動機部件在荷蘭掉落」的報導，但配圖卻是國貨航的飛機。對於相關新聞錯誤配發涉華圖片，中使館促衛報立即更正並道歉。而衛報事後改以一張飛機剪影照片換下該中國飛機照片。

報導稱，當地時間20日，這架隷屬於百慕達長尾航空公司（Longtail Aviation）的波音747-400型貨機，原計畫將飛往美國紐約。然而，貨機在馬斯特里赫特機場（MST）起飛後不久，發動機便出現問題，在荷蘭南部小鎮梅爾森（Meerssen）上空散落下許多金屬零部件碎片，造成多輛汽車、房子受損，在住宅區的屋頂、花園和街道上都能發現掉落的碎片，一名女子頭部被砸傷。

據悉，這架飛機在獲得許可後，最終安全降落在距荷蘭邊境以南30公里處的比利時列日機場（LGG）。

報導指出，通篇報導與中國貨機絲毫沒有一點關係，但文章所使用的配圖可以明顯看出，這是一架中國國際貨運航空（Air China Cargo）的飛機，而非圖片配文所指的波音747-400貨機。

一些眼尖的網友也紛紛留言表示疑惑，這明明是一篇衛報報導荷蘭貨機的文章，為何會使用一張中國航司飛機的照片呢？可能是唯一一家使用與報導事件沒有任何關係圖片的媒體。

據中國駐英國使館網站消息，對於衛報相關新聞錯誤配發涉華圖片一事，中國駐英國使館發言人24日表示，「有關報導錯誤配發帶有中國國際航空公司標識的新聞圖片，對中國企業形象造成負面影響，對讀者造成誤導，是典型的不負責任、失實報導。中國駐英使館對此表示嚴重關切、強烈不滿」。中國要求相關媒體給出解釋並立即作出更正，向「假新聞圖片」的受害者道歉。中方保留作出進一步反應的權利。

衛報22日的報導，一度誤用中國國際貨運航空照片。(取材自觀察者網)
衛報22日的報導，一度誤用中國國際貨運航空照片。(取材自觀察者網)

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