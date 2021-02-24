抗中太空威脅 印媒：印度成立國防航天局

印度媒體披露，為抗衡中國，印度成立了國防航天局（DSA），以探尋增強應對太空威脅能力。（印度時報報導截圖）

中印關係緊張，印度 傳出在航空航天領域也將中國 視作假想敵。印度媒體披露，印度為此專門成立了國防航天局（DSA），以探尋增強應對太空 威脅能力。

觀察者網報導，印度時報23日發表題為「為對抗中國，印度國防航天局開始探尋星球大戰技術」報導，稱在通過實施「沙克提使命」（Mission Shakti）計畫以展示反衛星（ASAT）技術近兩年後，印度新成立的國防航天局（DSA）正式開始探尋增強其應對太空威脅能力的技術。

報導說，國防航天局是一個「悄悄」成立的專門組織，旨在推動印度開展空間反擊活動。

報導並稱，由於中國不顧其公開立場，通過持續發展和獲取各種旨在限制或防止對手在危機或衝突中使用太空資源的能力，加強自身太空軍事實力，因而成立和發展印度國防航天局的舉動「具有重要意義」。

報導表示，國防航天局已要求多家公司提出技術建議，以提供完整的空間態勢感知（SSA）解決方案，使之能夠在太空探測、識別和跟蹤敵方資產，並對任何即將發生的攻擊發出預警。

報導還稱，國防航天局其實是印度國防部於2019年年中批準成立的陸海空三軍種機構，由空軍少將Dharkar領導。知情人士透露，早在去年，該機構就已與多家空間技術公司談判，但直到今年1月才公布了一份徵求意見書，正式挑選有關企業。

報導援引一名消息人士說，選定企業將在3月第一周之前作出回覆，國防航天局正在尋求一種完善方案，該方案可在未來被增強，以發揮更具進攻性的作用。

此外，報導還透露，國防航天局還在探尋一種系統，希望未來能夠把來自各種來源的空間監視數據融合到一個通用作戰圖（COP）中，以便更好地評估威脅，並最大限度地提升印度在空間、陸地、海洋和空中領域的作戰效能。