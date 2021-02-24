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邊境衝突無礙生意往來 中重登印度最大貿易夥伴

編譯季晶晶／綜合報導
中印高層曾經往來密切，圖為中國國家主席習近平(右)與印度總理莫迪。(新華社資料照片)
中印高層曾經往來密切，圖為中國國家主席習近平(右)與印度總理莫迪。(新華社資料照片)

中國2020年重返印度最大貿易夥伴寶座，因為即使雙方爆發50年來最嚴重邊境流血衝突，新德里對進口機械的仰賴程度，仍超過其阻斷與北京貿易的努力。

據印度商務部，長期來互為經濟和戰略對手的中印兩國，去年雙邊貿易額達777億美元。這數字雖然不如前一年的855億美元，但足以讓中國取代美國，重新成為印度的最大貿易夥伴。在疫情衝擊需求之下，美印雙邊貿易額為759億美元。

儘管邊境衝突之後，印度總理莫迪封禁數百款中國的應用程式（App）、放緩批准來自中國的投資，並推動自給自足，但這個南亞國家持續高度仰賴中國製的重型機械、電訊設備和家用電器，結果印度去年與中國的貿易逆差擴大到將近400億美元，比其他國家都大。

去年來自中國的進口總額是587億美元，比印度自第二大貿易夥伴美國和第三大貿易夥伴阿聯的進口金額相加還多。

印度確實設法降低來自中國的進口額，也增加了對中國的出口，大約比一年前高約11%，增加到190億美元。然而這也表示，未來與北京的關係若惡化，將威脅到新德里的出口收入。

彭博資訊報導指出，中印雙方的關係緊張，已拖累印度強化製造能力的野心。

中國 印度 美元

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