駁涉疆聳人報導 王毅批無知炒作、汪文斌罵「豬八戒」

中國外交部發言人汪文斌指BBC涉疆報導未做查證。(取材自觀察者網)

中國外交部長王毅 22日以視頻方式出席聯合國人權理事會會議，他提到新疆 地區從來就不存在「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」，這些聳人聽聞的說法源於無知和偏見，純屬惡意的政治炒作。外交部發言人汪文斌也指BBC涉疆報導未做查證，純屬豬八戒掄傢伙——倒打一耙。

文匯報報導，王毅在第46屆會議高級別會議中發表題為「堅持以人民為中心 推進全球人權進步」的致辭。

王毅強調，中國支持世界各國本著相互尊重的原則加強人權交流與合作，但反對以雙重標準對別國攻擊抹黑，反對借人權問題干涉別國內政。

他提出涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。新疆依法開展去極端化工作，符合聯合國提出的要求。新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，享有各項勞動權益，各族民眾宗教信仰自由權利也得到依法保障。新疆地區從來就不存在什麼「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」。

觀察者網報導，外交部發言人汪文斌23日也提到，所謂涉疆強迫勞動、強制絶育等都是反華勢力炮製的謠言、謊言和虛假信息，沒有事實依據。

汪文斌對日前BBC披露教培中心存在對婦女的性侵行為報導提出反駁，他指出受訪的維吾爾族女子杜爾遜娜依在一年前接受美國 Buzzfeed網站採訪，當時稱「我沒有受到毒打或虐待」，可是在她抵達美國幾個月之後，她的說法就改變了。

杜爾遜娜在CNN的採訪中提到她被植入了宮內節育器。汪文斌稱，實際上，她本人不具備生育能力，她也在新疆從來沒有做過節育手術。BBC對這樣的假消息不加核實查證就予以傳播，實際上成為了一個傳播涉疆謠言的工具和平台。