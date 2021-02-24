中加關係再蒙陰影…加認定涉疆「種族滅絶」京斥抹黑

加拿大國會前有抗議者聲稱中國對新疆維族「種族滅絕」。(美聯社)

中加關係再蒙陰影，加拿大 眾議院22日以266票壓倒性地通過了中國 對待維吾爾族是「種族滅絶」動議案。雖然反對黨、執政黨議員都投贊成票，但總理杜魯多和內閣成員缺席投票。中國外交部發言人汪文斌回批此舉是抹黑且違反國際法準則，稱中國處理新疆 問題是為了打擊恐怖主義。

自由亞洲電台報導，加拿大四大反對黨全體議員和一些執政自由黨國會議員對此動議案都投了贊成票，但總理杜魯多和內閣成員缺席投票，只有外交部長馬克·加諾（Marc Garneau）投了棄權票，他投出棄權票的同時表示：「代表加拿大政府」棄權。

雖然這是一個沒有約束力的動議案，但將帶給杜魯多政府很大壓力。因為稍早，眾議院還多數通過一項修正案，要求加拿大呼籲國際奧委會將2022年冬奧會易地舉行，在此表決中，連外交部長議會秘書羅伯·奧利凡（Rob Oliphant）都投票贊成。

對此，加拿大維吾爾社區表示欣慰，希望渥太華能有更多實質行動來制裁中國。代表加拿大跨出了重要一步，成了繼美國之後，第二個認可新疆維吾爾族正處於種族滅絶危機的國家。

投票支持的自由黨國會議員薩默·祖貝里（Sameer Zuberi）認為動議通過的意義在於加拿大政府有道德責任，正視中國政府做出的種族滅絶行徑。美國白宮政府稍早已定調新疆正發生種族滅絶，但加拿大是全球第一個立法機關做出這個決定。

報導指出，中國外交部發言人汪文斌在23日例行記者會上，批評加拿大國會通過動議是蓄意抹黑且違反國際法準則，稱中國政府處理新疆問題是為了打擊恐怖主義。目前當地秩序穩定丶居民也安居樂業。

汪文斌並稱向加方提出了嚴正交涉，「新疆從來就不存在什麼種族滅絕。這完全是極端反華勢力，蓄意炮製的世紀謊言，是污蔑抹黑中國的荒唐鬧劇。」他批評加拿大一些政客，將體育運動政治化，完全違背奧林匹克精神，損害了奧運會和各國運動員的利益。