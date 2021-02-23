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修補關係？ 路透：印度將批准45項中國投資提議

中國新聞組／北京23日電
上汽集團將在印度投資。（取材自微博）
上汽集團將在印度投資。（取材自微博）

路透報導，據印度政府和行業消息人士透露，隨著中印邊境局勢趨緩，印度將批准45項來自中國的投資提議，其中可能包括長城汽車（Great Wall Motor）和上汽集團（SAIC Motor Corp）的提案。

據報導，因此前中印邊境局勢緊張，自去年以來，來自中國的約150份總值超過20億美元投資提案被擱置。對此，印度內政部一名發言人未回應路透的置評請求。兩名了解名單的政府消息人士則表示，將提前批准的45項提案大多數來自製造業，從國家安全角度來看，製造業被認為較不敏感。

上述消息人士未展開詳細說明。另兩名印度政府官員和兩名知情業內人士則表示，長城汽車和上汽集團的提案可能在名單上。

長城汽車和美國通用汽車去年提出，希望前者被允許收購後者位於印度的汽車工廠，交易價值預計約為2.5億至3億美元。上汽集團2019年開始以旗下英國品牌MG Motor在印度銷售汽車，該集團已承諾向印度投資近6.5億美元，目前已投資約4億美元，還需獲得批准才能進行更多投資。

路透報導，針對上述消息，長城汽車稱將繼續尋求相關批准和投資許可。上汽集團印度部門則尚未回應置評請求。

另外，中印兩國近日完成從班公湖地區的撤軍工作。印度國防部在一份聯合聲明中稱，兩國邊境其他地區的局勢仍然緊張，期待繼續會談。

印度 汽車 投資

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