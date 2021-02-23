中企涉疆強迫勞動 12日企喊封殺拒當幫兇？

圖為零售控股「迅銷」旗下品牌UNIQLO。（路透）

14家日企被指與涉及新疆維吾爾族人強迫勞動的中國 企業合作，包括優衣庫（UNIQLO）母公司「迅銷」（Fast Retailing）、日立（Hitachi）和索尼（Sony）等12家日企表示，將終止或考慮終止與涉及強迫勞動的中企合作。

中央社引述澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）2020年公布一份報告指，中國9個省共27間工廠都有來自新疆的維族工人，其中包括遭強制拘留者。報告又指，這些工廠是82家國際品牌供應鏈的一環。

日本 共同社昨天報導，在美國 、英國陸續對新疆生產的棉花等製品實施進口限制後，日企也承擔類似的人權壓力。但日本政府被批評因擔心觸怒中國，而對相關制裁的態度消極。

共同社詢問14家被指與涉及強迫勞動的中企合作的日本企業。報導表示，除Panasonic拒絕評論外，其他日企若不是指無法核實相關指控，就是指沒有和涉嫌強迫維族人勞動的公司合作。

其中12家日企表示，若未來合作廠商被發現涉及強迫勞動，他們將終止或考慮終止業務。這12家日企包括優衣庫的母公司「迅銷」、索尼和日立。

報導指出，有三家日企被指與遭美國制裁的中企、中企母公司有業務往來。無印良品（Muji）的母公司「良品計畫」（Ryohin Keikaku）是其中之一。良品計畫回應稱，他們使用的棉紗，都經過第三方國際認證。

報導說，無印良品網站曾販售多項帶有「新疆棉」名稱的產品，在共同社調查後，他們刪除相關標示。