川普反中智囊余茂春臉書發文：找到新工作

余茂春是川普政府中國政策的重要智囊。（美國國務院網站影片截圖）

前美國 總統川普時代的中國 政策重要智囊余茂春近日透露已重返學界，並加入保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），稱未來仍將繼續有關中國的教學和研究工作。

余茂春在臉書貼文說，很高興回到美國海軍軍官學校（US Naval Academy）繼續擔任教授。

此外，如同前美國國務卿龐培歐 （Mike Pompeo），余茂春也已經以高級研究員的身分，加入華府智庫哈德遜研究所，並擔任另家智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的客座研究員。

他說，未來一段時間仍會忙於有關於中國的教學和研究工作。

出身中國的余茂春1962年生於安徽，在重慶長大。他是上屆美國政府反中大將龐培歐的首席中國政策顧問，據指主張華府強硬對抗北京，並建議將「中共」與「中國」加以區分。

龐培歐卸任後加入哈德遜研究所。美國新聞網站Axios稍早前指出，透過與這家智庫建立關係，龐培歐得以繼續貼近政策辯論以及共和黨重要金主。

報導說，哈德遜研究所是美國保守派國安思想家卸下公職後的棲身所，例如前國家安全會議官員莫里森（Tim Morrison）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及曾任前副總統彭斯顧問的共和黨策士勒納（Jon Lerner）。