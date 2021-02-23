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英相強生晤中企 自稱狂熱親華派 港媒批政經油水都想撈

中國新聞組／北京23日電

英國首相強生在新冠病毒溯源問題上重提武漢，不過，媒體報導，在他發表此言論三天前，曾會見中國企業，透露英國正尋求加強與中國的經貿聯繫，並自稱「因為我是狂熱的親華派（fervently Sinophile）。」對此，有輿論指，強生涉中言論自相矛盾，經濟利益、政治油水都想撈。

來源：YouTube

觀察者網報導，去年起，英國接連對中國涉港、涉疆，以及疫情問題發表批評。2月15日，英國首相強生還在新冠病毒溯源問題上重提武漢，以及「疫情中國負責論」。

報導引述英國衛報指出，就在上述言論發表三天前（2月12日），強生在唐寧街與中國企業舉行圓桌會議。強生在會上表示，英國正尋求加強與中國的經濟、貿易聯繫。他說：「即便偶爾出現政治困難，我也要致力於改善兩國關係。因為我是狂熱的親華派（fervently Sinophile）。」

本月12日，強生在唐寧街首相官邸與中國企業舉行圓桌會議，以慶祝中國農曆新年。衛報稱，一些在中國活躍的著名企業與會，包括英國太古集團和香港房地產公司天海集團。

在會議中，強生對重建與中國的貿易關係充滿熱情。他表示，他希望通過重啟中英年度經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），來恢復兩國之間的正式貿易討論。這兩個經濟對話均在英國去年炒作涉港問題時被暫停。

此外，據報導，強生還在圓桌會議上透露，他願意與中國簽署新的投資和市場准入協議。

香港文匯報報導，唐寧街拒絕回應報導中的強生言論，僅稱強生對中國的態度為外界眾所周知，又補充說至今沒有恢復JETCO或經濟財金對話的計畫。

報導稱，強生前年上任之初亦一度自稱為「親華派」，但之後他的種種言行都與此相違背。自強生上任以來，英國各界跟隨美國腳步，就涉港、涉疆及疫情問題與中國針鋒相對，兩國關係愈來愈緊張。

甫於上月離任的中國駐英大使劉曉明，去年曾在記者會上強調，中英關係再次面臨關鍵歷史節點，期望英國政界及有識之士認清國際大勢，排除各種干擾，把握時代潮流，做出符合中英兩國人民根本利益的戰略抉擇。

中國 英國 疫情

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