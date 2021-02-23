我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

柬埔寨華人社區47人染疫 4女逃隔離跑夜店犯眾怒

中國新聞組／北京23日電
在社交媒體上還廣泛流傳著一段視頻，視頻中一名疑似中國女子在酒店保安人員安排下，擅自離開酒店外出。（視頻截圖）
在社交媒體上還廣泛流傳著一段視頻，視頻中一名疑似中國女子在酒店保安人員安排下，擅自離開酒店外出。（視頻截圖）

柬埔寨首都金邊突然暴發一起社區感染事件，目前已有47人確診感染新冠。其中，四名中國女子的行為引發當地民眾的憤怒。據悉，這四名中國女性在隔離期間違反防疫規定，疑似買通酒店安保人員，偷偷溜到夜店玩樂後又返回。

環球時報旗下公眾號微信號補壹刀指出，在金邊的社區感染事件中，絕大多數是中國人，所在的社區也是中國人聚集的區域。

目前關於這起疫情社區傳播的源頭，柬埔寨衛生部門還沒有公布。不過，20日上午，柬埔寨首相洪森發表電視講話，在講話中提到一個信息，引起了輿論的嘩然。

據報導，洪森提到，有四名中國女性在隔離期間違反防疫規定，疑似買通酒店安保人員，偷偷溜到夜店N8 Club玩樂後又返回。

在社交媒體上還廣泛流傳著一段視頻，視頻中，一名疑似中國女子在酒店保安人員安排下，擅自離開酒店外出。

而早在洪森發表電視講話之前，當地的一些公眾號中就流傳出一份20多人的確診名單，文章提到這些人在金邊做核酸檢測呈陽性後，在酒店隔離期間逃跑，還稱其中有相當一部分已經逃往外省。

確診患者出現過的夜店已經於19日晚被勒令關閉，緊鄰金邊市中心水岸的鑽石島（KohPich）目前業已封島。據在島上的民眾表示，目前鑽石島柬埔寨人可以自由進出，中國人不讓進出，正在排查逃跑的隔離人員。

這是疫情以來，柬埔寨暴發的第三起社區群聚感染。

報導指出，這一次，在引發擔憂的同時，一些在柬埔寨的中國人和柬埔寨當地人也多了些許「憤怒」。一些在鑽石島上的中國人表示，他們已經開始屯糧、自覺大幅減少外出活動。他們在加倍做好防護措施的同時，還擔心會因為這次突發事件受到社會情緒的波及。

另一方面，這些人也影響了柬埔寨的防疫成效，柬埔寨上次出現本土病例是在去年11月。

對於這些人的行為，中國駐柬埔寨大使館也發聲斥責，並呼籲在柬中國公民嚴格配合當地防疫。

中國 防疫 疫情

上一則

香港疫苗26日開打 林鄭先挽袖示範 盼帶動「打氣」

下一則

中國中高風險區「清零」 本土疫情暫歇

延伸閱讀

新州鬆綁運動比賽、宗教場所人數限制

新州鬆綁運動比賽、宗教場所人數限制
全美染疫死亡突破50萬 佛奇：明年可能仍要戴口罩

全美染疫死亡突破50萬 佛奇：明年可能仍要戴口罩
抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭

抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表