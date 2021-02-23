柬埔寨華人社區47人染疫 4女逃隔離跑夜店犯眾怒

在社交媒體上還廣泛流傳著一段視頻，視頻中一名疑似中國女子在酒店保安人員安排下，擅自離開酒店外出。（視頻截圖）

柬埔寨首都金邊突然暴發一起社區感染事件，目前已有47人確診感染新冠。其中，四名中國 女子的行為引發當地民眾的憤怒。據悉，這四名中國女性在隔離期間違反防疫 規定，疑似買通酒店安保人員，偷偷溜到夜店玩樂後又返回。

環球時報旗下公眾號微信號補壹刀指出，在金邊的社區感染事件中，絕大多數是中國人，所在的社區也是中國人聚集的區域。

目前關於這起疫情 社區傳播的源頭，柬埔寨衛生部門還沒有公布。不過，20日上午，柬埔寨首相洪森發表電視講話，在講話中提到一個信息，引起了輿論的嘩然。

據報導，洪森提到，有四名中國女性在隔離期間違反防疫規定，疑似買通酒店安保人員，偷偷溜到夜店N8 Club玩樂後又返回。

在社交媒體上還廣泛流傳著一段視頻，視頻中，一名疑似中國女子在酒店保安人員安排下，擅自離開酒店外出。

而早在洪森發表電視講話之前，當地的一些公眾號中就流傳出一份20多人的確診名單，文章提到這些人在金邊做核酸檢測呈陽性後，在酒店隔離期間逃跑，還稱其中有相當一部分已經逃往外省。

確診患者出現過的夜店已經於19日晚被勒令關閉，緊鄰金邊市中心水岸的鑽石島（KohPich）目前業已封島。據在島上的民眾表示，目前鑽石島柬埔寨人可以自由進出，中國人不讓進出，正在排查逃跑的隔離人員。

這是疫情以來，柬埔寨暴發的第三起社區群聚感染。

報導指出，這一次，在引發擔憂的同時，一些在柬埔寨的中國人和柬埔寨當地人也多了些許「憤怒」。一些在鑽石島上的中國人表示，他們已經開始屯糧、自覺大幅減少外出活動。他們在加倍做好防護措施的同時，還擔心會因為這次突發事件受到社會情緒的波及。

另一方面，這些人也影響了柬埔寨的防疫成效，柬埔寨上次出現本土病例是在去年11月。

對於這些人的行為，中國駐柬埔寨大使館也發聲斥責，並呼籲在柬中國公民嚴格配合當地防疫。