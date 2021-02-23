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60美元！中國「痰盂」賣到歐美 竟變「水果籃」

中國新聞組／北京23日電
中國痰盂在歐美亞馬遜上最貴可賣到一個60美元。（取材自東方網）
中國痰盂在歐美亞馬遜上最貴可賣到一個60美元。（取材自東方網）

中國痰盂竟然在西方國家成為了水果籃？近日有網民發現，在海外購物網站亞馬遜上，有賣家出售號稱「中國傳統水果籃」的商品，但商品照片根本就是「中國傳統痰盂」，商家還標註這可以拿來當作水瓶、酒瓶冰鎮桶，一個要價30至60美元不等。

東方網報導，這些被標榜為「1960年代中國傳統水果籃」的商品在美國、英國、加拿大、德國和法國等地的亞馬遜網站上販售，賣家對商品的描述是「傳統中國匠人手工製品」、「新潮的桌面裝飾品」、「凸顯尊貴」、「不僅適合家居，也適合喬遷之喜或婚禮或宴會」，可以放蔬果、酒瓶等，材質為搪瓷，並號稱是經過1800℃窯燒，質地堅硬且耐高溫。這些賣家帳號都不同，部分商品顯示無現貨或已下架。

該商品的售賣頁面。（取材自東方網）
該商品的售賣頁面。（取材自東方網）

這些商品下方的留言評論區裡，可以看到有人詢問這是否可以拿來裝麵吃。還有買家在社群平台上分享他們用此商品來冰鎮香檳的照片。

也有許多華人在商品網頁下留言解釋這個商品的「原始用途」，「這是中國的痰盂，有時候也被用作小孩子方便的器具」、「任何一個35歲以上的中國人都知道這是一個給孩子用的尿壺」、「當然你可以用它來做任何你想做的事，我還是希望你們明白這是什麼東西」。

中國痰盂在歐美亞馬遜上竟被介紹用途是「放紅酒和水」。（取材自微博）
中國痰盂在歐美亞馬遜上竟被介紹用途是「放紅酒和水」。（取材自微博）

中國痰盂傳到歐美竟變成可以用來裝食物的器具。（取材自東方網）
中國痰盂傳到歐美竟變成可以用來裝食物的器具。（取材自東方網）

紅星新聞調查，其中一家在美國亞馬遜上架「中國水果籃」商品的賣家「xiaoboshifu」與位在深圳的「深圳市小博士服飾有限公司」同名，但該公司不願回應是否有在海外販售這項商品。

報導稱，事實上，所有這些賣家的註冊帳號，名稱都與中國國內的小微企業相同，但許多企業販售的產品都與痰盂或水果籃相去甚遠，有的甚至在天眼通上的資訊是「人防工程設備」公司，但其同名帳號卻在海外亞馬遜上販售貼紙、女性服飾和內衣。

來源：视觉加拿大

報導說，記者一一致電上述相關中國公司，但都被否認有販售痰盂，或是直接被掛電話。亞馬遜相關員工則表示，商家在亞馬遜開店須有本人的營業執照才能申請，已經把這些疑似盜用的情況反饋至賣家管理團隊，若盜用屬實，該賣家將被封號。

中國 亞馬遜 美國

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