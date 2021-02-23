習近平晤嫦5團隊 月壤首公開亮相

習近平通過顯微鏡觀察展品。（視頻截圖）

中國 探月工程嫦娥五號任務帶回來的月球土壤，昨天在探月工程成果展上首次公開亮相，中國國家主席習近平 率中共高層參觀展覽，並會見任務參研人員。習近平表示，要弘揚探月精神，發揮「新型舉國體制」優勢，勇攀科技高峰，服務國家發展大局。

新華社報導，探月工程成果展在人民大會堂東大廳舉行，習近平和中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等人皆出席。眾人聽取有關月球樣品、工程建設、技術轉化、科學成果、國際合作和後續發展等方面的介紹。習近平不時駐足察看，詳細詢問有關情況。

中國國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等22日在北京人民大會堂，會見探月工程嫦娥五號任務參研參試人員代表，並參觀月球樣品和探月工程成果展覽。（新華社）

習近平表示，充分肯定嫦娥五號任務取得的成就，是發揮「新型舉國體制」優勢攻堅克難取得的又一重大成就，是航天強國建設征程中的重要里程碑，對中國航天事業發展具有十分重要的意義。

習近平說，要推動實施好探月工程四期，加大自主創新工作力度，一步一個腳印開啟星際探測新征程。

中新社報導，中共七常委及丁薛祥、劉鶴、張又俠、陳希、黃坤明、王勇、肖捷等中共領導人，和探月工程領導小組成員及聯絡員、有關部門負責人，以及有關省、自治區、直轄市任務保障部門代表等皆參加會見。

來源：CCTV中国中央电视台

嫦娥五號探測器去年12月17日將採集的1731克月球樣品帶回地球，是中國首次將地外天體採樣返回，成為第三個從月球取回樣品的國家。

嫦娥五號帶回的月壤22日首次公開亮相。（新華社）

嫦娥五號帶回的月壤22日首次公開亮相。（新華社）

香港01報導，儘管北京堅持表示其太空 計畫是為了和平，但其飛速發展的太空能力也引起了其他國家的質疑。美國國防部在新太空戰略中將中國列為戰略威脅，認為中國「將太空武器化，削弱了美國和盟國的軍事能力」。

至於中國是否會把月球樣品分享給美國太空總署（NASA），中國研究院此前表示，能不能合作「取決於美國政府的態度」。