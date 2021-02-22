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「力量倍增器」 中國運-20加油機投入量產 衛星照曝光

中國新聞組／北京23日電
衛星實驗室的運-20照片。（觀察者網／圖源：防務新聞）
衛星實驗室的運-20照片。（觀察者網／圖源：防務新聞）

運-20被稱為中國空軍的「力量倍增器」，最近有衛星拍到中國陝西閻良一座機場中出現了四架運-20，這意味著該型加油機已開始投入量產，將解決中國空軍空中加油能力的不足的問題。但由於目前運-20仍使用俄製D –30KP2發動機，中國自製WS-20發動機還未能量產，因此運-20量產規模有限。

來源：迷彩虎YouTube

美國「防務新聞」報導指出，這張由行星實驗室拍攝的衛星照片攝於2020年12月30日，拍攝地點在陝西閻良軍用機場，當地是西安飛機公司的生產和測試基地所在。機場內除了停放四架加裝翼下加油裝置的加油型運-20外，還有16架基本型號的運-20運輸機。

據報導，加油型運-20投入量產，將解決中國空軍的空中加油能力不足問題，讓中國戰機擁有更長的滯空和戰鬥時間，能擴大周邊空域的影響力。

觀察者網軍事評論員則認為，中國人民空軍已擁有全球第二大戰術戰鬥機機隊和第二大特種機機隊，相對而言，加油機機隊規模較小；轟油-6在役數量為21架，此外還有3架俄製伊爾-78加油機。

而現有加油機大都集中在中部戰區航空兵師某團，戰時再集中配屬到作戰方向；美軍的加油機數量為472架，其中大型加油機439架，配置則下放到各個聯隊，戰時配屬到戰區。

分析指出，中國空軍機隊以俄製側衛系列戰機為主，其內置油箱可滿足防衛需求，但在第一島鏈內外作戰需求提升之下，未來仍有賴大量的空中加油機才能滿足作戰需要。

網友拍攝的，有翼下加油裝置的運-20 。（觀察者網／圖源：社交媒體）
網友拍攝的，有翼下加油裝置的運-20 。（觀察者網／圖源：社交媒體）

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