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中國「兩會」下周開 無陰性證明不准進北京

中國新聞組／北京22日電
國鐵集團表示，高中風險地區人員原則上不能進京，確需進京的人員須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內核酸檢測陰性證明。圖為北京首都國際機場T2航站樓早前景象。(新華社)
國鐵集團表示，高中風險地區人員原則上不能進京，確需進京的人員須經當地省級疫情防控部門批准，持72小時內核酸檢測陰性證明。圖為北京首都國際機場T2航站樓早前景象。(新華社)

2021年全國「兩會」將於3月4日起在北京召開，中國提升維安及防疫規格。除要求無核酸陰性證明的旅客在3月15日前不得乘火車進入北京，「兩會」服務車輛也進行全面「體檢」，每輛車配齊了防疫物資，所有駕駛員不僅都通過政治審查，也全部完成了新冠疫苗接種。

全國政協十三屆四次會議、十三屆全國人大四次會議將於3月4日、5日在北京召開。央視報導，中國國鐵集團提醒近期火車進返京人員注意首都疫情防控要求，高中風險地區人員原則上不能進京，確需進京的人員須經當地省級疫情防控部門批准，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。

低風險地區人員3月15日以前須持抵京前7日內核酸檢測陰性證明乘車進京。無有效核酸檢測證明的進京旅客，不得檢票乘車。

另據北京日報報導，今年「兩會」服務的車輛仍由北汽出租汽車集團負責，北京市交管部門昨天已對服務的車輛逐一進行全面「體檢」，保證「零故障、萬無一失」 。

北汽出租汽車集團黨委書記、董事長張峻峰表示，今年是該公司第44次連續執行全國「兩會」交通服務任務，上會車輛共計469部，達標車輛外觀甚至連一道小劃痕都沒有。本次更加重視低碳環保，電動車比率約10%，其中北京代表團所用車輛均為純電動車。

北汽出租汽車集團負責人表示，除了車輛上的保障，參與「兩會」服務的駕駛員也都經過層層選拔，還要通過政治審查，都是多年執行重大活動的駕駛員。集團並專門對他們進行了防火、防盜、防恐、防暴特別是疫情防控等培訓。

已服務全國「兩會」多年的北汽九龍司機張旭說，全國「兩會」服務完全按照準軍事化管理。今年對防疫工作提出更加嚴格要求，每輛車配齊了防疫物資，上會人員也從2月4日開始測溫登記並已接種疫苗。

兩會 北京 防疫

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