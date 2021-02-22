紀念華國鋒、提「黨史觀」、出書…習近平搶黨史話語權

中共領導人習近平（圖）20日出席黨史學習教育動員大會並講話。(美聯社)

今年是中共 建黨100周年，中共總書記習近平 繼首度提出「建立正確黨史觀」後，昨天又出版了「論中國 共產黨歷史」一書，促全黨學習黨史。對照中共日前罕見高調紀念前領導人華國鋒冥誕，有分析指出，這透露中共強化「習核心」領導地位延伸到了黨史領域，習近平藉此展現主導中共黨史話語權，建立「習核心黨史觀」的政治意味。

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習近平20日出席「黨史學習教育動員大會」時指出，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在中共全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要。要堅持以「關於歷史問題的兩個決議和黨中央有關精神」為依據，準確把握中共歷史發展主題主線、主流本質，正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物。

中共關於歷史問題的兩個決議分別為1945年通過「關於若干歷史問題的決議」，和1981年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」。前者確立毛澤東思想指導地位，後者定性毛澤東發動文革的功過。

新華社分析，習近平在「兩個一百年」的關鍵時刻首次提出「樹立正確黨史觀」，具有深意。以正確黨史觀來學習歷史，就是要認清主題主線，把握主流本質。黨史觀的問題，不僅關係到如何看待黨的歷史，而且涉及如何立足現實、擘畫未來，這也是兩個決議的歷史啟示。

與習近平就黨史觀發言同一日，中共高調舉辦華國鋒100周年誕辰座談會，中共中央政治局常委王滬寧和韓正出席。被毛澤東稱為「講老實話、是老實人」的華國鋒，因被鄧小平批判他主政時期的「兩個凡是」政治口號而下台，成為中共政壇的「隱形人」。此次中共中央高調紀念華國鋒，被認為或有借由在中共黨史為華正名，傳遞「去鄧化」的想法。

新華社昨天並報導了習近平出版「論中國共產黨歷史」一書的消息。報導稱，18大以來，習近平圍繞中共歷史發表了一系列重要論述，此次書中收入習近平關於中共歷史的40篇文稿。這本書的發行對於廣大幹部群眾學好黨的歷史，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等，具有十分重要的指導意義。

其中部分內容是首次公開發表，例如習近平曾說，「實現中華民族偉大復興是中華民族近代以來最偉大的夢想」等，還有他要求全黨不斷學習領會毛澤東提出「兩個務必」的深邃思想和戰略考慮，以及曾高度評價鄧小平和鄧小平理論的歷史地位和歷史功績的談話。