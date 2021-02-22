美國參議員嗆「幹翻中國」環時：求共贏海闊天空

圖為VOX新聞網對美國共和黨參議員柯頓這一「大計畫」的報導。(取材自環球時報)

美國 總統拜登 就職以來，新的中美關係一直以各種外交宣稱及試探揭開序幕。拜登在七大工業國集團（G7）領袖線上峰會拉盟友一起應對「來自中國 的挑戰」，日前挺川派共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)則宣布一份「幹翻中國」的大計畫，引發環時社評強硬回擊：美國幹不翻中國，求共贏則海闊天空。

環時社評文章指出，七國集團峰會和慕尼黑安全會議被視為拜登作為美國總統在國際舞台的首秀，他喊出的最閃亮口號就是「美國回來了」，拉盟友一起應對「來自中國的挑戰」；然而當天兩個會議傳出的信息顯示，美國與盟國進一步走近的結果注定是它們相互影響和妥協，而無法成為美國在中國政策上對盟友的單方面綁架。

文章指出，除了「中國挑戰」，兩個會議上反對「新冷戰」、在一些領域需要「與中國合作」的聲音也很受關注，拜登本人同樣這麼說了。在與歐洲人說話的時候，這位新上任的美國總統顯然比僅僅針對本國媒體說話時更加注意了平衡。

不過，美國有一些極端的政治力量致力於推動美中敵對，這將是中美關係乃至整個國際關係長時間的陰影。文章稱，美共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)近日發了一個十分狂妄的要與中國「徹底脫鉤」的報告，叫囂要「幹翻」中國這個「邪惡帝國」，要「把中國共產黨人帶到歷史的灰燼中」。

文章表示，柯頓曾在川普執政時力挺他，這名共和黨參議員對9000多萬中國共產黨員所使用的話語飄散著法西斯式的種族主義，他所進行的堪稱是反人類的煽動。這個極端主義政客被廣泛推測有意角逐2024年總統選舉，可見其歇斯底里的表現在今天的美國多麼有市場。

文章表示，中國的發展的確是擋不住的，「中國是越來越大擋不住利益的提供者，對中國的發展羨慕嫉妒恨可以，但與中國為敵，必須準備從自己身上割下一塊肥肉。」

文章指出，「中美脫鉤帶給美國的痛苦一點不比它所能帶給中國的損失小，歐洲、日韓等更不願意為美國的戰略野心進行無私的埋單。希望美國新政府真正回歸現實，與前任政府擊垮中國的狂妄目標畫清界線，與中國共謀帶著分歧合作共贏的新型大國之交。」