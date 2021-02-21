質疑中印衝突「團長活下來」 微博主涉詆毀烈士被拘

微博主辣筆小球。（取材自微信）

中共 證實4名解放軍官兵在去年的中印邊境 軍事衝突中陣亡。網上一名微博 主發文質疑「死亡人數可能不只4人」，他並稱活下來的團長「飛將+脫兔+神機+血路+強運」。這番言論被指詆毀烈士引發批評。該微博帳號被封鎖一年，南京警方更以尋釁滋事罪將其刑事拘留。

中共解放軍報19日在報導中詳述4名解放軍在去年6月中印邊境軍事衝突中陣亡的過程，不點名地指印度單方面挑起衝突，並稱中方在這次衝突中取得「重大勝利」。

不過社群平台微博認證為「辣筆小球」的KOL（意見領袖）發文質疑，陣亡人數可能不只4人，引發中國輿論不滿與撻伐。

目前辣筆小球的微博已無法搜尋，不過根據網友截圖備份的內容，被指稱詆毀英烈的兩則貼文內容分別是稱，「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」，以及「犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。」

根據環球網、解放軍報報導，辣筆小球的發文被指為「詆毀英烈的有害內容，且影響惡劣」，微博官方已經依法律法規予以關閉並封禁一年。他持有的另一個帳號球夜行也已一同關閉。雖然該微博帳號被封，但帖子的備份圖片仍在網上流傳。

報導指出，不少網友將辣筆小球的本尊「人肉」出來，發現80後的他是南京人，在經濟觀察報任職。對此，經濟觀察報官方發文澄清，強調他已於2015年離職，現在的行為和公司無關。

南京市公安局官方微博平安南京稍早發布，稱辣筆小球發布扭曲事實的言論，對社會造成惡劣影響，已經將其以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

新華社官方微博新華視點上午也再度刊發文章強調「詆毀英雄，就是與祖國對立、與人民為敵」，批評辣筆小球的言論是「逾越道德底線」、「觸犯法律紅線」、「損害英雄形象」、「傷害民族情感」、「毒害愛國之心」，情理法皆不容。