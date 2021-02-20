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「不想打就滾」！官媒讚血性團長英勇 網酸大官活下來了

中國新聞組／北京20日電
中印邊境衝突細節曝光，有網友質疑「最大的官…團長活下來了。」(取材自微博)
中印邊境衝突細節曝光，有網友質疑「最大的官…團長活下來了。」(取材自微博)

解放軍報詳細報導去年中印邊境軍事衝突後，中國官方媒體紛紛發文讚揚喊出「不想打就滾」的血性邊防團團長祁發寶的英勇事蹟，惟文章在網上引起不同聲音，有網友質疑「最大的官…團長活下來了。」

中央電視台報導，1997年，18歲的祁發寶因為家境貧窮，上不起大學而選擇入伍參軍。網上流傳祁帶領官兵和印軍交涉的視頻。當時祁指責印軍越界，氣沖沖地要翻譯官：「你跟他講，現在立馬給我滾，否則出現的一切後果，由他承擔。」印軍繼續不停地解釋，不耐煩的祁怒吼：「不想打就滾！」這段視頻拍攝的時間不得而知，但祁發寶守衞國土的強硬表現，獲網民激讚。

祁發寶還曾帶領五名士兵在雪山之巔奮戰了四個小時，一名新兵因體力透支，從300多米的山上滾下，直接昏迷過去。祁發寶一邊流著眼淚一邊給戰士擦身體，並喊道「你不要這樣，你不要嚇唬我」。

新華網則稱，有次有人員違規越境，祁發寶率兵騎馬攔阻。不料，軍馬前蹄不慎踏入旱獺洞後受驚，將他從馬背上甩在七米開外的碎石路面上。人被當場摔暈，背部也掛出一條長長的血口。甦醒後，祁發寶又忍著劇痛，讓執勤官兵將他抬上馬背，匆匆趕向邊境一線。

中國青年網報導，一次由於任務需要，祁發寶曾經八個多月沒給家人打過一個電話，直到任務結束才向家人報平安。

對於官方媒體的報導，有網友在微博發文嘲諷，「最大的官…團長活下來了，看來這個團長個性是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』。」

不過，觀察者網報導，上述酸文發出後，微博管理員發布處罰通告稱，該網民發布詆毀英烈的時政有害內容，現依據「微博社區公約」相關規定對該帳號予以禁言一年處罰。

解放軍報「@鈞正平」發文稱，五位衛國戍邊官兵的英雄事蹟感動了無數人。然而，網上竟出現了惡意歪曲事實真相、詆毀貶損英雄事蹟的言論。英雄的榮譽豈能詆毀，輿論有底線、法律有底線，任何抹黑英雄的行為都將受到人們的鄙棄，付出應有代價。

祁發寶 。(取材自中國軍網)
祁發寶 。(取材自中國軍網)

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