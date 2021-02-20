我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

中瞞死傷8個月才公布 分析：釋善意+示警美

中國新聞組／北京20日電
中國官方媒體首度公開去年6月的中印衝突影片及傷亡名單。(取材自央視軍事)
中國官方媒體首度公開去年6月的中印衝突影片及傷亡名單。(取材自央視軍事)

中國和印度去年6月爆發邊境流血衝突後，有關雙方官兵傷亡的猜測不斷，但始終未獲證實。中國在事發八個月後「突然」公布衝突經過及死傷數字，引發揣測。官媒分析，中國此時公布內情除表面上的釋出善意，也意在宣示中印軍隊已脫離接觸，警告美國等一些勢力別想再藉此對侵犯中國利益想入非非。

這份中印邊境戰鬥細節，填補了當時純由印媒與外媒的單方面報導空白，外界不解的是，既然中國官兵的死傷比印軍少，為何要時隔八個月後才公布， 難道是把面子做給敵人？

對此，中國外交部發言人華春瑩、國防部發言人任國強昨天均表示，去年6月中印發生加勒萬河谷衝突事件，責任不在中方，但中方為維護兩國兩軍關係大局，推動局勢降溫和緩和，保持高度克制，體現中方作為負責任大國的氣度和擔當。但印方多次渲染和炒作有關的傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，此時公布事實真相，有利於人們了解事實真偽和是非曲直。

中國軍事專家分析，解放軍報這篇報導的語氣透露中國的態度十分克制，且稿件始終沒有點印軍的名，而是以「外軍」來指代，就能看出這種善意。專家認為，這表明在兩國一線邊防部隊脫離接觸的背景下，中方持續保持理性與克制；撤軍後才報導細節，主要是不想太刺激印度。

環球時報社評指出，此時公布中印八個月前的衝突內情，有五個重要意義。第一是當時前方情況緊急，不對比雙方傷亡情況更有利於穩定邊境局勢，如今事件告一段落，必須將英雄們的事蹟公之天下；第二，中印軍隊已脫離接觸，但印方並未真正善罷甘休，美國等一些勢力仍對侵犯中國利益想入非非。中國公布實際傷亡數字，徹底揭穿印方的謊言，讓在加勒萬河谷中損失慘重的印方很難繼續愚弄其國內公眾。

第三，這次表彰和紀念是展現中方捍衛國家領土主權的又一宣示；第四，中國的對印邊境鬥爭是有理有力有節的，顯示解放軍緊急時打得贏，必要時也收得住；第五，不斷有兩國領土糾紛之外的很多東西湊上中印邊境問題，包括大國競爭的烽煙鼓點，中國此時公布詳情，展現了大國的威嚴，以及處理複雜事務的戰略智慧和節奏感。

環球時報並引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，中方未在衝突發生後就公布名單，是展示中國致力於維護中印關係穩定的意志。另中央社引述分析指出，這符合中方或解放軍的一貫做法，就是待事情結束後才公布，意在說明中印邊境最壞情況已經過去。

中國 邊境 美國

上一則

「不想打就滾」！官媒讚血性團長英勇 網酸大官活下來了

下一則

黑壓壓…中揭印軍埋伏 解放軍營長衝「石頭雨」救團長

延伸閱讀

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
緬甸政府網站遭駭 軍方已逮捕近500人

緬甸政府網站遭駭 軍方已逮捕近500人
中印去年邊境衝突 官方首度披露：4解放軍陣亡

中印去年邊境衝突 官方首度披露：4解放軍陣亡

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制