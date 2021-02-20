中瞞死傷8個月才公布 分析：釋善意+示警美

中國官方媒體首度公開去年6月的中印衝突影片及傷亡名單。(取材自央視軍事)

中國 和印度去年6月爆發邊境 流血衝突後，有關雙方官兵傷亡的猜測不斷，但始終未獲證實。中國在事發八個月後「突然」公布衝突經過及死傷數字，引發揣測。官媒分析，中國此時公布內情除表面上的釋出善意，也意在宣示中印軍隊已脫離接觸，警告美國 等一些勢力別想再藉此對侵犯中國利益想入非非。

這份中印邊境戰鬥細節，填補了當時純由印媒與外媒的單方面報導空白，外界不解的是，既然中國官兵的死傷比印軍少，為何要時隔八個月後才公布， 難道是把面子做給敵人？

對此，中國外交部發言人華春瑩、國防部發言人任國強昨天均表示，去年6月中印發生加勒萬河谷衝突事件，責任不在中方，但中方為維護兩國兩軍關係大局，推動局勢降溫和緩和，保持高度克制，體現中方作為負責任大國的氣度和擔當。但印方多次渲染和炒作有關的傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，此時公布事實真相，有利於人們了解事實真偽和是非曲直。

中國軍事專家分析，解放軍報這篇報導的語氣透露中國的態度十分克制，且稿件始終沒有點印軍的名，而是以「外軍」來指代，就能看出這種善意。專家認為，這表明在兩國一線邊防部隊脫離接觸的背景下，中方持續保持理性與克制；撤軍後才報導細節，主要是不想太刺激印度。

環球時報社評指出，此時公布中印八個月前的衝突內情，有五個重要意義。第一是當時前方情況緊急，不對比雙方傷亡情況更有利於穩定邊境局勢，如今事件告一段落，必須將英雄們的事蹟公之天下；第二，中印軍隊已脫離接觸，但印方並未真正善罷甘休，美國等一些勢力仍對侵犯中國利益想入非非。中國公布實際傷亡數字，徹底揭穿印方的謊言，讓在加勒萬河谷中損失慘重的印方很難繼續愚弄其國內公眾。

第三，這次表彰和紀念是展現中方捍衛國家領土主權的又一宣示；第四，中國的對印邊境鬥爭是有理有力有節的，顯示解放軍緊急時打得贏，必要時也收得住；第五，不斷有兩國領土糾紛之外的很多東西湊上中印邊境問題，包括大國競爭的烽煙鼓點，中國此時公布詳情，展現了大國的威嚴，以及處理複雜事務的戰略智慧和節奏感。

環球時報並引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，中方未在衝突發生後就公布名單，是展示中國致力於維護中印關係穩定的意志。另中央社引述分析指出，這符合中方或解放軍的一貫做法，就是待事情結束後才公布，意在說明中印邊境最壞情況已經過去。