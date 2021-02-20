稀土之戰／中把關技術防外流 美檢視供應鏈防壟斷

美國正全面戒備中國在貿易戰中打出「稀土牌」。圖為紫外線照射下的稀土晶體螢光成像。（新華社）

在西方媒體報導中國 可能通過限制戰略物資稀土礦物出口來牽制美國 後，中國昨天向六家稀土公司下達新的開採以及冶煉分離總量控制指標。美國總統拜登 也準備簽署行政命令，下令檢視包括半導體、大容量電池、醫療用品及稀土金屬的美國供應鏈，目的是確保不友好的國家無法將美國供應鏈當作武器，並用來對抗美國。

本報系聯合報報導，中國工業和信息化部與自然資源部昨天向中國六家稀土公司下達今年稀土開採以及冶煉分離總量控制指標，規定利用境外稀土資源時，要嚴格遵守礦產品進出口有關管理規定。

報導引述彭博訪問的一名知情人士稱，中國當局目前在評估其稀土政策，雖然中國目前沒有計畫限制對美國出口稀土，但把禁止對美出口稀土加工和提純技術作為備用政策，以防再次爆發貿易戰。

該知情人士稱，中國也在考慮是否將稀土本身的禁運作為對部分公司實體進行制裁措施的一部分，制裁目標包括向台灣出售武器的美國企業洛克希德．馬丁公司。

美國正全面戒備中國在貿易戰中打出「稀土牌」。圖為江西信豐縣濫採稀土留下的尾砂山。（新華社）

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）18日報導說，白宮一份新的行政命令草案是有關於「美國製造業供應鍊和國防工業基地的彈性和能力，以支持國家安全和應急準備」，此草案計畫審查美國製造業，以及被「正在或可能變得不友好或不穩定的國家」主導，或經過這些國家的供應鏈上的缺口。

報導指，在完成半導體、大容量與電動車電池、稀土金屬及醫療用品的供應鏈，以及國防、公共衛生、能源及運輸工具的生產檢視，且行政命令頒布的一年後，工作組會向拜登提交建議，美方或會採取外交協議、修訂貿易路線及其他確保供應鏈不被壟斷的行動。

報導稱，雖然命令沒提及中國，但很大程度上是在檢視美國經濟及軍事有多依賴中國出口。一名白宮發言人後來告訴路透，審查目的是確保這些國家無法將美國供應鏈當作武器，用來對抗美國。

彭博稱，拜登政府此舉可能是想要瞭解美國經濟和軍方對中國商品（稀土）的依賴度有關。

美國之音報導，美國內政部將35種稀土礦列為「關鍵」資源，其中14種完全依靠外國供應商提供，而且中國是其中22種稀土資源的主要供應國。