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WHO武漢調查 懷疑鼬獾、兔子傳新冠病毒給人

中國新聞組／北京20日電
參與世衛調查的動物學家說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，病毒檢測雖呈陰性反應，鼬獾仍可能是病毒宿主。圖為1月31日專家小組參訪武漢華南海鮮市場。（共同社）
參與世衛調查的動物學家說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，病毒檢測雖呈陰性反應，鼬獾仍可能是病毒宿主。圖為1月31日專家小組參訪武漢華南海鮮市場。（共同社）

世界衛生組織（WHO）專家追查新冠病毒（COVID-19）源頭，已縮小範圍，將中國湖北省武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。

新冠病毒疫情爆發一年多後，世衛專家小組1月終於得以進入武漢調查疫情源頭數周，初步認定實驗室外洩「可能性極低」。

中央社引述華爾街日報報導，世衛團隊對疫情源頭有多種假設，仍不確定新冠病毒是先從武漢華南海鮮市場的動物傳播給人類，還是早已在其他地方傳播。但他們從現有證據下手，對可能成為傳播媒介的動物已有更深了解。

世衛專家將華南海鮮市場列為調查重點，原因是這座市場與疫情爆發之初群聚感染事件相關，世衛科學家認為新冠病毒最有可能源於蝙蝠，透過養殖場或市場的另一種動物傳播給人類。許多科學家暗示，新冠病毒可能藉中國非法野生動物交易散布。

團隊成員表示，需要進一步調查華南海鮮市場販賣的鼬獾、兔子與其他動物供應商。歐洲發現新冠病毒在水貂與人類間來回傳播後，世衛調查人員希望中國大規模檢測境內水貂養殖場。

參與調查的動物學家達斯札克（Peter Daszak）說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，新型冠狀病毒檢測雖呈陰性反應，鼬獾仍可能是病毒宿主。

達斯札克表示，華南海鮮市場也有兔子蹤跡，而兔類很容易感染SARS-CoV-2（引起COVID-19的病毒）。

世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）也將華南海鮮市場中的鼬獾與兔子列為疑似帶有並傳播新型冠狀病毒的動物。

達斯札克表示，華南海鮮市場10個販賣野生動物的攤販供應鏈包含廣東、廣西、雲南內的養殖場，這些中國省區比鄰越南、寮國與緬甸。他說這是重大發現，因為雲南省的蝙蝠中發現兩種與SARS-CoV-2高度相似的病毒。

但達斯札克與其他團隊成員說，疫源調查也需要追查其他國家，特別是泰國、柬埔寨等近期發現類似冠狀病毒的東南亞國家。

世衛團隊中的澳洲微生物學家杜葉（Dominic Dwyer）表示，疫源調查納入東南亞與其他國家有道理，「但這不代表存有疫情確切來自某地，或不源於中國的詮釋」。

杜葉說，需要進一步確認華南海鮮市場合法或非法販售哪些動物，因為野生動物交易雖然違法，但不代表沒有發生。

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