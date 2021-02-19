中印去年邊境衝突 官方首度披露：4解放軍陣亡

中國官媒披露，去年6月15日中印邊境衝突，共造成解放軍四名官兵陣亡。（取自央視軍事頻道）

去年6月15日中印爆發邊境 衝突，中國 方面僅披露印軍有20名官兵死亡，對於解放軍的傷亡情況，今天才透過官方媒體首度公布，這場衝突共導致解放軍一名團長重傷，一名營長及三名士兵死亡。

中國方面去年一直未證實這場中印邊境衝突中方傷亡情況。去年9月17日，中共黨媒人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進也僅在個人微博中透露，「在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度 喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。」

央視軍事頻道19日在一篇「喀喇昆侖寫忠誠」的報導中稱，2020年4月開始，有關外軍違反兩國協議協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

解放軍報19日頭版則在「英雄屹立喀喇昆侖」的報導中，詳細描述當時衝突爆發情況指出，「2020年6月，外軍公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉。」

報導表示，「交涉過程中，對方無視我方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使我方退讓。」

解放軍參謀陳鴻宇回憶說，當時「他們的人陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘……」

解放軍報稱，當時印軍以鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。營長陳紅軍見狀帶人立即突入重圍營救祁發寶。

解放軍報指出，在這場衝突中，解放軍團長祁發寶身受重傷；營長陳紅軍、士兵陳祥榕、肖思遠戰死。另一名士兵王焯冉則在渡河前往支援途中，為援救被沖散的同袍脫險，自己卻淹沒在冰河之中。