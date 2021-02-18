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中印回溫？兩軍對峙後撤 傳印度鬆綁中投資

中國新聞組／北京18日電
解放軍拆除駐紮用帳篷和在班公湖南岸設置的地堡。(美聯社)
解放軍拆除駐紮用帳篷和在班公湖南岸設置的地堡。(美聯社)

中印關係似有緩和跡象，媒體報導，印度中國近日達成兩國軍隊從對峙地區後撤協議且展開撤軍後，傳印度政府未來幾周將通過中資企業在印度的一些新投資案。

美國之音報導，印度軍方公布的衛星照片顯示，中國軍隊在班公湖南北對峙地點的各種重型車輛正在向後方移動，解放軍使用挖土機等工具拆除了帳篷、軍事掩體和臨時工事。軍隊在喜馬拉雅山邊界爭議地區的軍營已經騰空。

本報系聯合報指出，印度媒體披露，2月10日早上，解放軍在差不多一天的時間就能調走200多輛主戰坦克，並調來100多輛重型車輛運兵，如此快速的部署能力讓印度軍方高層感到驚訝。

中印是在上周達成協議，兩軍同意同步分階段由班公湖南、北岸撤離。據報，待中印均滿意兩軍在班公湖的撤離行動後，雙方將會在48小時內進行下一輪軍長級會談，商議在拉達克其他地點的軍事部署安排。

中央社報導，印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生衝突與對峙後，印度政府以國家安全理由，陸續禁止上百款中國行動裝置程式（App），禁止中資相關企業參與印度公共採購與電力等重要基礎設施建設，也暫緩或放慢一切中資到印度投資的申請。

印度經濟時報（Economic Times）17日引述三名印度官員說，印度準備在未來幾周審核和通過一些來自中國的新投資案。

不過，中資在印度的投資申請仍無法輕易過關。一名印度官員說：「我們開始對一些（來自中國）的投資案開綠燈，但只會審核和通過那些對國家安全不敏感行業的（中資）投資案。」

私下討論此一話題的官員談及印度政府未來幾周將審核通過來自中國的新投資案，但並未提供相關細節。

沒有具名的官員表示，政府還考慮允許中國企業透過自動途徑，或在政府沒有審查下在某些領域進行投資。自動途徑（automatic route）可簡化投資程序，不需層層批准。

一名官員補充說，中資企業在不敏感領域的投資持股達到20%，可能考慮恢復適用自動途徑相關規定。

對於相關報導，中國和印度官方尚未做出回應。

印度 投資 中國

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