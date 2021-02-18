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接替崔天凱？副外長馬朝旭被點名駐美

記者賴錦宏／綜合報導
現任中國外交部副部長馬朝旭被外界看好接替崔天凱，出任中國駐美大使。（中新社）
現任中國外交部副部長馬朝旭被外界看好接替崔天凱，出任中國駐美大使。（中新社）

中國國家主席習近平和美國總統拜登通電話後，有關中國駐美大使崔天凱的繼任者又引起關注，港媒引述多位中國問題專家看法指出，現任中國外交部副部長馬朝旭接替崔天凱的可能性愈來愈高。

香港南華早報報導，選任「戰狼」性格或是處事較圓融的外交官，作為崔天凱的接替者，是目前北京當局正在思考的問題。

可以確定的是，中國駐美大使接任者基本條件是「對美國具備充足知識且充分了解，並能堅決地執行習近平強硬的外交政策」。

報導引述華府智庫史汀生研究中心中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）指出，馬朝旭擁有豐富經驗以及適當職級，且比崔天凱小11歲，代表年輕一代觀點，「即便雙邊關係議題不太可能有改變，但人們會期待他展現出不同風格。」「馬朝旭已做好準備擔任這個角色了。」

約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙（Andrew Mertha）分析，馬朝旭擁有信譽，是一名可直接、循序漸進溝通的對象，因此不必追求成為「戰狼」以向北京表示效忠。

莫沙並稱，崔天凱是一名具有天賦的外交官，過去幾年間，崔處在一個困難的位置，但其（駐美大使）生涯將會是一個難以超越的楷模。現在讓馬朝旭接任，是合適的時間點與人選，將為雙方政府間注入希望且耳目一新。

不過，報導也引述曾任美國駐中國大使館公使銜貿易參贊郭嘉明（James Green）觀察，認為另一位副部長樂玉成也有出線機會。

郭嘉明形容馬朝旭「是一個非常聰明的人」，但缺乏經濟學相關知識，而且是一個遵循教條的人；而樂玉成也可能是接替人選，過去曾擔任政策規劃部門職務，且有更好的人際交往能力。

但曾有報導稱，身兼中共中央候補委員的樂玉成分管俄羅斯、中亞事務，與美國淵源不深，且是下屆外交部長的熱門人選，駐美可能性不高。現年57歲的馬朝旭則曾任駐澳洲大使、常駐日內瓦代表、常駐聯合國代表，外交資歷完整，據稱對美國事務也有一定程度的了解。

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