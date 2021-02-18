加總理：新疆問題 應謹慎定義是否「種族滅絕」

加拿大總理杜魯多表示，要嚴謹定義新疆「種族滅絕」。(美聯社)

美國 總統拜登16日參加美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問，提到中國 將因人權問題招致反彈。與此同時，加拿大總理杜魯多在回應在野黨對中國人權問題關切時，稱應謹慎定義中國對新疆維吾爾人行為是否屬於「種族滅絕」。

拜登首度以總統身分參加CNN在密爾瓦基舉行的里民大會，在討論移民問題時，拜登一度岔題談到中國，主持人以新疆維吾爾人遭受的待遇提問，拜登說，中國必將因人權問題招致反彈，中國國家主席習近平清楚此事，美國也將繼續透過聯合國等機構強調人權。

港媒引述法新社報導，加拿大保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）周二促請杜魯多政府正視中國針對新疆維吾爾族人「種族滅絕（genocide）」的問題，同時要求向國際奧委會施壓，將2022的冬季奧運移至北京 以外地區舉行。接近2022北京冬奧倒數一周年之際，有多個人權組織公開呼籲國際社會集體杯葛北京冬奧。

對此，報導表示，杜魯多同日回應說，根據聯合國公約「種族滅絕」屬國際法罪行，該詞應謹慎使用，需與國際社會合作展開調查。他強調，新疆「毫無疑問」發生了大規模侵犯人權事件，加拿大對此非常關注。

報導指出，杜魯多又表示，國際奧委會與加拿大奧林匹克委員會正密切關注中國人權問題，會繼續留意事態發展。

另外，美國之音報導，緬甸警方對被軍方推翻的領導人昂山素姬提出一項新指控，並在周二舉行秘密庭審，對此，美國國務院表示感到困擾，還呼籲中國明確表態、譴責緬甸軍事政變。

美國國務院發言人普萊斯說：「讓我們感到欣慰的是，全球如此多志同道合的伙伴與盟友都加入我們，譴責這次反民主行動、這次政變。在中國方面，我們一直很明確，我們希望看到中國在其中發揮建設性的作用，這是我們公開和私下向北京發出的信息，我們將持續發出這個信息，直到中國明確譴責這次政變。」

本報系聯合報報導，中國外交部長王毅16日與南韓新任外長鄭義溶通電話，王毅表示，中方支持開放、包容的地區合作機制，並暗批美國，稱「反對以意識形態劃分陣營」。針對朝鮮半島局勢，王毅說，各方應加強溝通協調，為維護半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島永久和平機制兩大目標作出努力。中方並重申中國國家主席習近平訪韓的決心。

據中國外交部發布，鄭義溶稱，南韓高度重視發展對中關係；南韓堅定支持中方主辦北京冬奧會，也願與中方深化地區抗疫合作。