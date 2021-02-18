認可川普強硬路線！布林肯：美若退縮 中將取而代之

美國國務卿布林肯展現對中強硬姿態，並稱如果美國退縮，將會被中國取代。圖為中國國家主席習近平。(取材自中國外交部官網)

美國 國務卿布林肯 16日在接受美媒專訪時表示，他認可前任總統川普政府對中國 的強硬態度，但前任政府在策略上出了問題，以致未獲成效；他認為美國應充分利用自己的優勢，例如透過結合各地的盟友和夥伴，強勢對待中國，否則若美國退縮，中國就會將美國取而代之。

布林肯是在接受美國國家公共電台（NPR）專訪時做上述表示。綜合報導，布林肯在專訪中回答主持人針對川普政府對華政策的看法時說，川普對中國採取強硬路線是正確的，但他認為川普政府採取的方式並沒有產生結果。

布林肯表示，如何更有效地做到對中國強硬，就是無論在審視與中國的關係、審視其對抗性及競爭性甚至合作性等方面，共同點都必須是以實力而非弱勢的姿態來對待中國。而這種強勢力量來自於幾個方面，包括美國的盟友們在處理對華關係時會有求於自己，美國對全球事務的廣泛參與，美國對自身價值觀的捍衛，以及美國繼續投資於人才和技術，增加自己的競爭力。

布林肯說，當美國在與盟友挑釁而不是與他們合作時，就會削弱美國與中國打交道的實力。參與、傾身傾聽、在世界各地出現是力量的源泉；當美國退縮、放棄責任、不參與幫助制定規則和制定規範國家間關係的準則時，中國就會將美國取而代之，這將使美國處於一個弱小而非強勢的位置。

布林肯並在專訪中表示，拜登政府正努力將「人權和民主」重新納入美國外交政策的核心，例如面對中國在新疆對維吾爾人或對香港民主所做的事情時，美國就站出來大聲疾呼，並與其他國家合作。

至於主持人問及美國是否會因此抵制2022年冬奧會時，布林肯沒有具體回答，僅稱會在不同領域保持多線操作。

對於布林肯的談話，中國媒體觀察者網解讀認為，布林肯透露出的對華強硬姿態並不令人意外，這從布林肯近來的發言可印證。

另環球網引述諮詢公司道衡（Duff & Phelps）16日公布的全球監管展望調查結果顯示，道衡調查了歐洲、亞洲和美洲250家銀行和資產管理公司的高級金融專業人士，其中60%的受訪者將紐約視為世界領先的金融中心。另有近兩成的受訪者預計，中國會在五年之內成為最大的金融中心。