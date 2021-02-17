真的不一樣？BBC武漢紀錄片英文版被指加「陰間濾鏡」

視頻對比發現，英文版畫面(右)較中文版(左)明顯色調偏暗、蒼白暗淡。(取材自觀察者網)

今年1月，英國廣播公司（BBC）拍攝的紀錄片「重返湖北」中，片中的武漢 一副灰暗，不少中國 網友吐槽BBC使用「陰間濾鏡」的小伎倆。觀察者網報導，去年12月的另一檔武漢紀錄片，中英文版本「有點不一樣」，網友發帖感嘆：「BBC學聰明……」。

據報導，去年12月10日，「BBC News」在YouTube上發布時常17分鐘的英文紀錄片：武漢的日常生活發生怎樣的變化？背景音樂整體還算輕快，視頻內容第一章熱乾麵之城，第二章理髮師志願者，第三章艱難復蘇，第四章既成往事？

第二天，「BBC News 中文」又發布同為17分鐘的中文版武漢紀錄片：一年後，新冠疫情 如何改變武漢？視頻結尾顯示，這兩版視頻的攝像、監製和製片/剪輯人員一模一樣。但是點開視頻對比一下，就能發現英文版畫面明顯色調偏暗、蒼白暗淡。

據報導，色彩鮮亮、沒有奇怪濾鏡的中文版視頻，讓一些網友以為自己「走錯片場」。報導稱，這簡直是「中國市場特供版」，難怪有網友調侃BBC「學聰明」。目前BBC方面尚未對此做出解釋。

報導指出，這並不是BBC第一次對不同語言版本視頻「搞小動作」。2019年7月，香港元朗地區發生衝突事件，BBC在中文和英文平台發布不同版本的現場視頻。

推全球流行病條約 英相要中負責

德國之聲中文網報導，英美持續對世衛派往中國調查疫情起源專家團所能獲取的調查管道表示擔憂。英國首相強生表示，世界大國應該達成一項關於流行病的全球條約，以確保類似在中國爆發的新冠病毒疫情有確切的透明度。

被問到誰應該對疫情起源缺乏透明度負責，作為七國集團(G7)今年的主席國的英相強生說：「我認為相當明顯的是，大部分的證據似乎都指向了該疾病的起源地武漢。」

他強調：「我認為我們都需要盡可能多地認識到這可能是如何發生的，像是有人提出的人畜共患問題。我認為我們需要盡可能多的數據。」