傳介入緬政變 中國駐緬大使：無稽之談

中國 駐緬甸 大使陳海近日接受緬甸媒體採訪時表示，緬甸目前的政治局勢 「完全是中方不願意看到的」，並駁斥了關於中國參與軍方政變的傳言。

德國之聲中文網報導，中國大使陳海稱，網上關於中國參與了緬甸軍事政變之說完全是「無稽之談」。在中國使館臉書上發表的他接受緬甸地方媒體採訪中，陳海大使強調，中國同緬甸軍方和前文官政府均有 「友好關係」。

據報導，陳海呼籲各方保持冷靜克制，不要做激化矛盾、升級緊張。他也稱，當前最重要的是找到解決緬甸國內政治危機的有效辦法，中國正在並將繼續為此發揮建設性作用。

他說：「對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情。民盟和軍隊都同我們有友好關係，出現現在的局面完全是中方不願意看到的。對於中國而言，緬甸有著重要的經濟、戰略利益，中國一貫支持緬甸，抵抗西方的批評。」

在西方國家紛紛譴責2月1日軍方政變之時，中國則持謹慎態度，強調穩定的重要性。不過，中國還是同意聯合國安理會的一項聲明，該聲明呼籲釋放民選領導人昂山素季和其他被拘者，並對緬甸實施緊急狀態深表憂慮。

報導指出，連日來數十萬人上街遊行 ，抗議政變。近些天，其中一些示威抗議活動在仰光的中國使館外舉行，抗議者指控北京支持緬甸軍政府。

針對一些傳言稱中國空運技術人員和部隊至緬甸、幫助緬甸建造防火牆等，陳海大使斥為「無稽之談」，他說，這些飛機是中緬間正常的貨運航班，運載的是緬甸對華出口的海鮮等貨物。