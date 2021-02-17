金融時報：中國稀土禁令 衝擊美國國防工業

據金融時報報導，中國 有關當局正在重新進行限制稀土出口可行性研究，目的是減緩或影響美國 先進武器的製造速度。

金融時報16日刊登的一篇報導中引用一名不願透露姓名的中國政府顧問的話說，「政府想知道，如果中國實施出口禁令，美國製造F-35戰鬥機是否會因此而遇到困難。」

報導還說，業內高管人士表示，北京 方面希望更好地了解美國能夠以多快的速度獲得替代稀土資源，提高自己的稀土產能。稀土對美國F-35戰鬥機和其他尖端武器的製造至關重要。

據美國國會研究服務處提供的數據是，每生產一架F-35隱身戰鬥機就需要417公斤的稀土材料。

中國工信部上個月就《稀土管理條例（徵求意見稿）》公開徵求意見。徵求意見稿共29條，其中提到「為了保護自然資源和生態環境，國家可以採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離。」

徵求意見稿涉及到的稀土礦物有17種。中國是全球最大的稀土出口國，控制著全球約80%的供應。美國對中國稀土依賴嚴重，2015年至2018年，美國進口的稀土中有約80%來自中國。

報導指出，像洛克希德·馬丁公司生產的F-35這樣的戰鬥機，其電力系統和磁鐵等關鍵部件都嚴重依賴稀土。

觀察人士注意到，自從中美關係惡化以後，中國一直在考慮使用稀土武器對美國的科技制裁進行反制。但由於停止稀土出口無論是對世界還是對中國自己都會產生重大影響，北京方面一直猶豫不決。

北京的安泰科諮詢公司(Antaike)的分析師張睿在去年11月完成一份報告中表示，美國武器製造商可能成為出口限制措施的首批目標企業之一。

為了減少對中國稀土的依賴，美國去年11月17日宣布撥款近1300萬美元資助三家公司籌建稀土設施。但是，分析人士指出，美國要徹底擺脫對中國稀土的以來還有很長的路要走。