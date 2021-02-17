美國之音：中國收集美國人DNA基因數據 威脅美國安全

中國 近年不斷被質疑盜取美國 知識產權，據美國之音報導指出，美國前反間諜官員近日又警告說，中國也在設法獲取美國人的DNA基因數據，力圖贏得控制全球生物數據的競爭，構成對美安全威脅。

據報導，甫卸任的美國國家反間諜及安全中心主任比爾·埃瓦尼納近日在接受哥倫比亞廣播公司電視採訪時透露，去年3月當美國華盛頓州出現嚴重的新冠病毒疫情，以中國為基地的全球最大的生物科技公司「華大基因集團」(BGI Group)，提出願意幫助管理先進的新冠病毒檢測 實驗室，提供技術專業、高通量測序技術，甚至願意捐款。華大基因還向包括加州、紐約等多個州提議建立和運營新冠病毒檢測中心。

報導表示，美國官員對華大基因的提議非常懷疑；作為最高反諜報官員的比爾．埃瓦尼納於是下令向各州政府、醫院、診所、有關團體發出公告，警告「外部強國可能收集、儲存和利用通過新冠病毒檢測獲取的生物識別信息」；華大公司已經否認涉及有關警告中的行為。

華爾街日報1月中也報導，新冠病毒疫情爆發後，華大集團試圖經銷其產品的人員至少聯絡美國11個州，推動檢測產品進入由政府運營的實驗室或者建立整個實驗室。

路透近期報導，40多份公開的中英文文件和研究論文顯示，華大集團（BGI）與中國軍方有合作關係，包括與軍方超級計算機領域專家的合作，參與軍方減少受高原反應影響的項目。

據美國之音報導，美國對外關係協會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，在美中控制生物數據的競爭中，商業上的考量是比較正常的，但由於雙方互信殆盡，因此這個問題很容易被政治化和安全化。

另外，美國官員還表示，中國政府利用新冠病毒流行，盡可能收集基因數據。據中國媒體報導，在全球主要國家展開的疫苗研製和試驗的競爭中，中國與一些國家簽訂滅活疫苗國際臨床(第三階段)協定，包括阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國。報導並表示，對於一些猶豫的國家，中國官員暗示如果不參與，獲取疫苗可能受到限制。

實際上，過去幾年，外界對中國積極獲取基因數據，是或用於生物武器研發或用於維穩等「邪惡」的目的，一直都有所警覺，外界質疑中國藉此大規模監控新疆維吾爾和其他少數民族穆斯林，尤其受到國際批評。