WTO新秘書長 中美齊挺 觀察家：無法緩解兩國貿易緊張

世界貿易組織（WTO）總理事會15日通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長。(路透)

世界貿易組織（WTO ）總理事會正式通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，中國 商務部隨即發布新聞稿表態支持。據了解，伊衛拉曾也獲拜登 支持才順利當選；惟分析認為，從其閱歷來看，很難看出她對世貿組織所需的重大改革能有多大作為；而且她的就任也無法緩解美中貿易緊張。

本報系聯合報報導，WTO這次祕書長改選，是因原任祕書長62歲的巴西籍阿茲維多（Roberto Azevedo），去年5月突然以「個人因素」為由宣布提早辭職（任期原至今年8月）。

去年10月，伊衛拉和南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee），從最初參選的八名候選人中脫穎而出，進入決選階段。這也是史上首次由兩名女性共同角逐WTO秘書長職位。

財新網指出，由於川普政府的杯葛，使得伊衛拉的當選進程受阻。直到今年2月5日，新上任的拜登政府才透過美國貿易代表署（USTR）發表聲明，支持WTO總理事會推薦的新任秘書長的最終人選伊衛拉。

66歲的伊衛拉將於3月1日就職。伊衛拉曾任奈及利亞財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

中國商務部15日晚間發布新聞稿表示，中方祝賀伊衛拉擔任WTO新任秘書長。伊衛拉長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。

新聞稿稱，伊衛拉是WTO首位來自非洲大陸的秘書長，也是首位女性秘書長，是眾望所歸。

中國商務部並表示，當前新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對伊衛拉擔任WTO秘書長充滿信心。

美國之音報導，資深經貿分析師、公共政策博客「RealityChek」的創辦人艾倫·托納爾森（Alan Tonelson）表示，儘管伊衛拉的背景看上去很有經驗，但她除了有在經濟邊緣化的撒哈拉以南非洲的經驗之外，沒有其他推動貿易自由化的經驗，而貿易自由化是世貿組織的另一項主要任務。

另外，有批評人士擔心，北京對世貿組織和新任領導人的力挺，是否會影響華盛頓所一直希望的對世貿組織的改革？

人們擔心，即使伊衛拉也得到了拜登政府的支持；但世貿組織成立時的目的是最大程度確保貿易平穩和自由貿易，而中國被定義為發展中國家在該組織中被偏袒。前總統川普在過去四年中批評世界貿易組織，沒有與世貿組織合作，而是一對一地與中國和歐盟等其他貿易夥伴交手，並且相互實施了巨額關稅。

托納爾森認為，北京對伊衛拉的支持和信心，恰好表明北京相信拜登新政府將會默許世貿組織的政策，使其回到對北京在貿易和更廣泛的經濟領域肆意攫取、聽之任之的老路上去。